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    Путін похвалився, що у Росії створили надзвуковий бойовий ракетоносець

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    Виробництво модернізованих російських Ту-160 налагоджено на Казанському авіаційному заводі - Путін похвалився, що у Росії створили надзвуковий бойовий ракетоносець
    Виробництво модернізованих російських Ту-160 налагоджено на Казанському авіаційному заводі
    Фото: ТАСС

    «І не тільки сам носій, але і зброю до нього допрацювали», - повідомив Путін

    Президент Росії Володимир Путін заявив, що на Казанському авіаційному заводі реалізований проект з доопрацювання надзвукового ракетоносця Ту-160 для Міноборони Росії.

    Про це він сказав у вівторок на зустрічі з представниками громадськості.

    «Ми зараз в Казані реалізували блискучий проект: фактично створили нову машину Ту-160 для збройних сил - надзвуковий бойовий ракетоносець. І не тільки сам носій, але і зброю до нього допрацювали. Працює все, як годинник», - повідомив Путін.

    При цьому російський президент запропонував створити подібний цивільний літак. «Чому не створити і надзвуковий пасажирський літак?» - сказав Путін.

    Нагадаємо, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков повідомив, що щорічне послання президента РФ Володимира Путіна Федеральним Зборам у цьому році пройде не в Кремлі.

    Джерело: Интерфакс

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