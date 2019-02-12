Путін похвалився, що у Росії створили надзвуковий бойовий ракетоносець



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Виробництво модернізованих російських Ту-160 налагоджено на Казанському авіаційному заводі Фото: ТАСС

«І не тільки сам носій, але і зброю до нього допрацювали», - повідомив Путін

Президент Росії Володимир Путін заявив, що на Казанському авіаційному заводі реалізований проект з доопрацювання надзвукового ракетоносця Ту-160 для Міноборони Росії.

Про це він сказав у вівторок на зустрічі з представниками громадськості.

«Ми зараз в Казані реалізували блискучий проект: фактично створили нову машину Ту-160 для збройних сил - надзвуковий бойовий ракетоносець. І не тільки сам носій, але і зброю до нього допрацювали. Працює все, як годинник», - повідомив Путін.

При цьому російський президент запропонував створити подібний цивільний літак. «Чому не створити і надзвуковий пасажирський літак?» - сказав Путін.

Нагадаємо, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков повідомив, що щорічне послання президента РФ Володимира Путіна Федеральним Зборам у цьому році пройде не в Кремлі.

Джерело: Интерфакс