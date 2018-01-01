Нових міністрів уряду Молдови призначить спікер парламенту

Президент Додон двічі не призначив членів уряду, запропонованих «Демократичною партією»

Спікер парламенту Молдови Андріан Канду призначить нових міністрів молдовського уряду після того, як Конституційний суд дозволив для цього відсторонити від посади президента Ігоря Додона. Про це повідомляє видання Deschide. «Конституційний суд у ролі гаранта Конституції дав сьогодні вихід з інституційного глухого кута, створеного



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Ігор Додон

Президент Додон двічі не призначив членів уряду, запропонованих «Демократичною партією»

Спікер парламенту Молдови Андріан Канду призначить нових міністрів молдовського уряду після того, як Конституційний суд дозволив для цього відсторонити від посади президента Ігоря Додона.

Про це повідомляє видання Deschide.

«Конституційний суд у ролі гаранта Конституції дав сьогодні вихід з інституційного глухого кута, створеного президентом Ігорем Додоном, який повторно вирішив проігнорувати положення Основного закону. Як т.в.о. президента я підпишу укази про призначення міністрів і прийму їх клятву», - повідомив Канду.

Раніше повідомлялося, що Конституційний суд Молдови 2 січня розгляне запит депутатів «Демократичної партії» щодо тимчасового відсторонення Ігоря Додона з посади президента.

Нагадаємо, президент Молдови Ігор Додон знову відхилив кандидатури на посади міністрів, запропоновані прем'єр-міністром Павелом Філіпом.

Раніше спікер парламенту Андріан Канду заявляв, що якщо президент відмовиться підписувати указ про призначення нових міністрів, уряд змушений буде звернутися до Конституційного суду з вимогою встановити тимчасове виконання обов'язків президента.