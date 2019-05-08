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    Новий імператор Японії взяв участь в релігійному обряді

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    Новий імператор Японії взяв участь в релігійному обряді
    Фото: Reuters

    Коронація нового імператора Японії пройде 22 жовтня

    Новий імператор Японії Нарухіто та його дружина імператриця Масако, будучи одягненими в традиційний одяг, провели релігійну церемонію, яка була організована в імператорському палаці.

    Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

    Метою ритуалу було повідомити богів про два важливих заходи, які мають пройти цього року – в тому числі про дату майбутньої коронації Нарухіто. В рамках церемонії Нарухіто був одягнутий в коричневий плащ і високу чорну шапку, а Масако одягнула світло-зелений наряд із довгими рукавами.

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    Новий імператор Японії взяв участь в релігійному обряді
    Новий імператор Японії взяв участь в релігійному обряді
    Новий імператор Японії взяв участь в релігійному обряді
    Фото: Reuters

    Коронація нового імператора пройде 22 жовтня. Саме в рамках цієї церемонії Нарухіто оголосить про подальший порядок успадкування престолу. Після цього 14-15 листопада відбудеться церемонія принесення в дар богам і предкам рису нового урожаю і саке, якою також буде керувати новий імператор.

    Нагадаємо, 30 квітня імператор Японії Акіхіто відрікся від престолу. У своїй останній публічній промові він подякував народу країни за підтримку впродовж 30 років його правління.

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