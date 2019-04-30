Імператор Японії залишив престол



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Акіхіто на церемонії зречення престолу Фото: Reuters

1 травня на престол зійде син Акіхіто, 59-річний наслідний принц Нарухіто

У вівторок, 30 квітня, імператор Японії Акіхіто відрікся від престолу. У своїй останній публічній промові він подякував народу країни за підтримку впродовж 30 років його правління.

Це перший за останні 200 років випадок зречення престолу в Японії. 85-річний імператор ще в 2016 році заявив, що більше не може виконувати свої обов'язки через похилий вік та стан здоров'я. Конституція Японії не передбачає відречення імператора. Тому парламент країни у 2017 році прийняв спеціальний закон, що дозволяє Акіхіто відректися від трону.

Як повідомляє DW, процес зречення престолу почався ще вранці із закритих сімейних ритуалів в імператорському палаці. Основна офіційна церемонія зречення імператора відбулася в палацовому залі «Мацу-но-ма». На ній були присутні понад 330 осіб.

Після церемонії імператор звернувся до нації. Офіційно його повноваження закінчаться опівночі. Після складання повноважень він отримає титул «імператор на покої».

1 травня на престол зійде син Акіхіто, 59-річний наслідний принц Нарухіто. З цього дня в Японії завершиться епоха «Хейсей» («Встановлення миру») і почнеться нова ера під назвою «Рейва» («Прекрасна гармонія»).

Акіхіто - 125-й імператор Японії і представник найстарішої в світі правлячої династії. Він успадкував трон 7 січня 1989 року, після смерті імператора Хірохіто, хоча офіційна церемонія його вступу на престол відбулася 12 листопада 1990 року. Він був першим японським монархом, якому офіційно не приписують божественну природу. Загалом у минулому престолу в Японії зреклися понад 60 імператорів, але востаннє це зробив імператор Кокаку - у 1817 році.