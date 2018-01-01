  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Новий рік у Берліні: поліція зафіксувала випадки сексуального домагання

    Підозрювані в скоєнні злочинів вже затримані
    Поліція Берліна повідомила, що під час святкування Нового року в місті зафіксовано скарги на сексуальні домагання. «На жаль, під час новорічних заходів в Берліні надійшли дані про окремі сексуальних зазіханнях. Ми не потерпимо подібних дій», - йдеться в повідомленні, опублікованому в ніч на понеділок в Twitter поліції німецької
    • Сьогодні, 07:16
    • Розсилка
    Берлін
    Берлін

    Підозрювані в скоєнні злочинів вже затримані

    Поліція Берліна повідомила, що під час святкування Нового року в місті зафіксовано скарги на сексуальні домагання.

    «На жаль, під час новорічних заходів в Берліні надійшли дані про окремі сексуальних зазіханнях. Ми не потерпимо подібних дій», - йдеться в повідомленні, опублікованому в ніч на понеділок в Twitter поліції німецької столиці.

    У повідомленні наголошується, що підозрювані в скоєнні злочинів вже затримані, проте не уточнюється ні число постраждалих, ні то, на які саме дії вони скаржилися.

    В цьому році в столиці Німеччини вперше створені спеціальні зони безпеки для жінок.

    У Бранденбурзьких воріт встановлені намети, в яких чергують представники органів безпеки. До них можуть звернутися відвідувачки свята в тому випадку, якщо стануть об'єктом домагань.

    До слова, 31 грудня у Берліні евакуювали пасажирів зі станції метро «Зоологічний сад» через пожежу.

    Читайте також
    Німеччина Поліція Німеччини новорічні свята
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ