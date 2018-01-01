Новий рік у Берліні: поліція зафіксувала випадки сексуального домагання

Підозрювані в скоєнні злочинів вже затримані

Поліція Берліна повідомила, що під час святкування Нового року в місті зафіксовано скарги на сексуальні домагання. «На жаль, під час новорічних заходів в Берліні надійшли дані про окремі сексуальних зазіханнях. Ми не потерпимо подібних дій», - йдеться в повідомленні, опублікованому в ніч на понеділок в Twitter поліції німецької



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Берлін

Підозрювані в скоєнні злочинів вже затримані

Поліція Берліна повідомила, що під час святкування Нового року в місті зафіксовано скарги на сексуальні домагання.

«На жаль, під час новорічних заходів в Берліні надійшли дані про окремі сексуальних зазіханнях. Ми не потерпимо подібних дій», - йдеться в повідомленні, опублікованому в ніч на понеділок в Twitter поліції німецької столиці.

У повідомленні наголошується, що підозрювані в скоєнні злочинів вже затримані, проте не уточнюється ні число постраждалих, ні то, на які саме дії вони скаржилися.

В цьому році в столиці Німеччини вперше створені спеціальні зони безпеки для жінок.

У Бранденбурзьких воріт встановлені намети, в яких чергують представники органів безпеки. До них можуть звернутися відвідувачки свята в тому випадку, якщо стануть об'єктом домагань.

До слова, 31 грудня у Берліні евакуювали пасажирів зі станції метро «Зоологічний сад» через пожежу.