Вибори ректора Київської Консерваторії: стало відомо хто вийшов у другий тур



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Фото: Facebook Національна музична академія України в очікуванні другого туру виборів нового ректора

Найбільшою сенсацією виборів називають поразку Володимира Рожка, який очолював навчальний заклад 14 років

У Національній музичній академії України (НМАУ) відбулися вибори нового ректора. Найбільшою підтримкою заручилися нещодавно усунутий з посади в.о. ректора Максим Тимошенко (142 голоси) і один з викладачів, професор Юрій Чекан (111 голосів). Про це повідомляється на сторінці виборів ректора НМАУ у Facebook. Оскільки жоден з шести кандидатів, які взяли участь у виборах, не набрав 50% голосів, знадобився другий тур.

Цікаво, що одним з кандидатів на посаду ректора був Володимир Рожок, який керував цим навчальним закладом 14 років і був звільнений зі скандалом під тиском студентів на початку 2018 року. За підсумками голосування він набрав 101 голос і посів третє місце.

Всього участь у голосуванні взяли 474 людини. Із них п'ятеро проголосувало проти всіх кандидатів.

Напередодні виборів до академії завітала перший заступник Міністра культури України Світлана Фоменко, яка зустрілася з трудовим колективом і студентами. Чиновниця запевнила, що зробить все можливе для проведення легітимних та незалежних виборів ректора з дотриманням усіх правових норм. Вона також повідомила, що представники міністерства прискіпливо спостерігатимуть за виборами. Порядок та дотриманням законності забезпечуватимуть працівники поліції.

Другий тур виборів відбудеться 27 вересня.

Як повідомляв «Главком», Національна музична академія опинилася у центрі скандалу. В.о. ректора академії Максим Тимошенко, пропрацювавши всього трохи більше місяця, був звільнений із займаної посади. Тимчасовим ректором призначили юриста Анатолія Бровія, який не має навіть музичної освіти.

Звільнення Максима Тимошенко відбулося під час відпустки міністра культури Євгена Нищука, який, вийшовши на роботу заявив, що його підставили, зокрема держсекретар Міністерства культури Ростислав Карандєєв. Очільник міністерства заявив про початок службового розслідування, під час якого в.о. ректора буде призначено проректора Тетяну Гуменюк. Однак на сайті академії в.о. ректора до останнього часу значився Анатолій Бровій.

Докладніше про конфлікт в Національній музичній академії читайте у матеріалі «Главкома» Парад «ректорів». Черговий переворот у столичній Консерваторії