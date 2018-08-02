Парад «ректорів». Черговий переворот у столичній Консерваторії скандал

Відсторонений від посади ректора Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського Максим Тимошенко вивів під стіни міністерства культури викладачів навчального закладу

У Національні музичній академії третій керівник з початку року. І це ще не кінець…

1 серпня до кабінету ректора Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського зайшов перший проректор, заслужений юрист України Анатолій Бровій, і повідомив: від нині він є новим керівником навчального закладу. Бровій продемонстрував копію наказу про його призначення в.о. ректора академії замість Максима Тимошенка. Останній виконував обов’язки ректора останні півтора місяця. Пан Бровій відразу ж викликав поліцію, вимагаючи забезпечити умови роботи і звільнити приміщення від «невідомих осіб».

Анатолій Бровій стверджує, що він є новим керівником Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського

Усі ці події відбуваються в музичній академії перед осінніми виборами повноцінного ректора. «Главком» розбирався, чому уряд вдався до радикальних дій у розпал вступної кампанії, не дочекавшись обрання повноцінного керівника.

Кадрові гірки

На початку 2018 року активісти добилися звільнення з посади ректора Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського Володимира Рожка (свого часу обіймав керівні посади у ЦК КПУ і балотувався у Верховну Раду від Партії регіонів). Він керував навчальним закладом 14 років.

Постало питання нового керманича. Але до організації виборів мав би працювати тимчасово виконуючий обов’язки. Тому наказом Міністерства культури України № 511/0/17-18 від 11 червня 2018 року в. о. Ректором Національної музичної академії було призначено заслуженого діяча мистецтв, професора Максима Тимошенка. На засіданні Вченої ради вишу його урочисто представив перед колективом державний секретар Міністерства культури Ростислав Карандєєв. Максим Тимошенко повинен був виконувати обов’язки керівника до виборів нового ректора, які мають відбутися 20 вересня цього року, повідомляє сайт музичної академії.

Та за півтора місяця у консерваторії все в черговий раз перевернулося з ніг на голову.

31 липня керівника академії викликали до міністерства культури, де той же держсекретар Ростислав Карандєєв повідомив Тимошенка про звільнення. Карандєєв також зазначив, що вже з 1 серпня посаду займе інша людина. На запитання Максима Тимошенка про причини кадрового рішення держсекретар відповів коротко: «Це наше рішення».

У коментарі «Главкому» Ростислав Карандєєв розповів, що причиною звільнення Тимошенко є «неефективне управління академією». Проте приклади неефективності, яку продемонстрував новий керівник за півтора місяця своєї роботи, наводити не став. Чиновник наполіг, що причин для заміни керівника у міністерства вдосталь. «Не хочу зараз про причини казати, оскільки вони ще не носять юридично завершений характер. Було б недобре, аби я озвучував певні припущення, які ще не знайшли свого юридичного, правового підтвердження», - дипломатично відповів Карандєєв.

Зі свого боку Максим Тимошенко ледь не головною причиною свого звільнення називає «успіх у боротьбі з корупцією» у виші. Мовляв, владі став невигідним такий керівник, як він. «Студенти мені пишуть про те, що академія 40 днів без хабарів працювала. Я підняв зарплати… Почав укладати контракти на п’ять років, а були по одному року», - каже він. Звільнений в.о. ректора заявляє, що для нього став повною несподіванкою такий розвиток подій, оскільки нарікань на його роботу до не було. «Я займався підготовкою до ремонту, який не проводився з 1956 року. Окрім того була успішно проведена вступна кампанія, до якої також не було жодних зауважень», - переконує Тимошенко.

Максим Тимошенко ледь не головною причиною свого звільнення називає «успіх у боротьбі з корупцією» у виші

Далі – суд

Максим Тимошенко не збирається зупинятися. У день свого звільнення йому вдалося мобілізувати викладачів академії на акцію протесту біля міністерства культури. Кілька десятків людей вийшли з банерами «Бровій – геть» і «Наш ректор – Тимошенко».

Акція протесту прихильників Максима Тимошенка біля стін міністерства культури

Один з викладачів академії, професор Юрій Чекан, хоч і не брав участі у протестах, організованих прихильниками звільненого в.о. ректора, позитивно характеризує Тимошенка. Розповідає, що одразу після свого призначення той зустрівся зі співробітниками усіх підрозділів академії, познайомився з людьми, вислухав усі побажання, не приховував, що йтиме на вибори ректора восени. «Він дуже етично вчинив з попереднім ректором Володимиром Рожком, призначивши його своїм радником. А радник, за статутом, отримує зарплатню. Тобто ця людина залишає певний вплив на те, що відбувається в консерваторії (музичній академії)», - пояснює Чекан.

2 серпня Максим Тимошенко звернувся з позовом до суду, до Міністерства культури і музичної академії імені Чайковського з вимогою поновити його на займаній посаді. Один з головних аргументів – незаконне звільнення через те, що у наказі про призначення його в.о. ректора йшлося, що він має допрацювати до виборів ректора, намічених на 20 вересня.

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Також Максим Тимошенко нарікає на те, що зміна ректора відбулася тоді, коли профільний міністр Євген Нищук пішов у відпустку – з 1 серпня на 2,5 тижні. Але, як запевняє Ростислав Карандєєв, попри це глава міністерства обізнаний із ситуацією і підтримує зміну ректора. «Міністр розуміє, які накази виходять з очолюваного ним міністерства. Позиція міністра збігається із позицією міністерства», - переконує Карандєєв.

«Ректори» чубляться, страждають абітурієнти

Конкурс на посаду ректора має відбутися 20 вересня. Останній день подання документів від кандидатів – 5 вересня. Сьогодні свою участь у конкурсі не приховує один претендент на перемогу – звільнений ректор Максим Тимошенко. Натомість Анатолій Бровій своєю метою бачить добросовісно відпрацювати до виборів нового ректора. «Мене викликав до себе державний секретар і сказав, що я від завтрашнього дня (від 1 серпня) виконуватиму обов’язки ректора. Саме мене призначили тому, що я перший проректор і за своєю посадою маю виконувати обов’язки ректора», - розповів «Главкому» Анатолій Бровій. Новий керманич академії не має профільної освіти і запевняє, що не братиме участь у виборах ректора восени. Натомість Максим Тимошенко переконаний, що призначення Бровій в.о. ректора має на меті зірвати проведення виборів. «Я є єдиний зареєстрований кандидат. Вони побачили загрозу, що я переможу, бо більшість колективу мене підтримує. Цього юриста поставили, щоби він під час виборів зробив процедурну помилку і результати виборів анулювали. Таким чином він може виконувати обов’язки ректора ще рік. А вже за цей час шукатимуть людину йому на зміну», - поясним Тимошенко.

Конфлікт у керівництві вишу негативно позначається на планах абітурієнтів. «Підписання наказу про звільнення і призначення ректора саме зараз видається дивним, оскільки 1 серпня – це час підписання наказу про зарахування абітурієнтів на перший курс, як на бакалаврат, так і на магістратуру. До ранку 2 серпня в електронній базі інформації про те, хто поступив, а хто ні, не було», - розповів Юрій Чекан.

Вибори ректора – 2018

Міністерство культури України відповідно до статті 42 Закону України «Про вищу освіту» оголосило конкурс на заміщення посади ректора Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського.

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють українською мовою, мають вчене звання та науковий ступінь і стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників у вищих навчальних закладах не менш як 10 років. Строк подання заяв – протягом двох місяців з дня публікації оголошення про проведення конкурсу. Кінцева дата прийому заяв – 5 вересня. Вибори на посаду ректора Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського серед тих, кого відбере конкурсна комісія, відбудуться 20 вересня 2018 року. Виконуючий обов’язки ректора має утворити організаційний комітет з підготовки виборів і виборчу комісію.

Михайло Глуховський, «Главком»