Нульовий варіант. «Газпром» озвучив нові нахабні пропозиції Україні



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Міллер заявив, що міжнародна практика знає приклади, коли суперечки підприємств урегульовувалися в досудовому порядку

Росіяни пропонують Києву забути, що вони винні мільярди доларів за рішенням міжнародного арбітражу

Глава російського «Газпрому» Олексій Міллер заявив, що компанія готова запропонувати Україні «нульовий варіант» щодо відкликання всіх судових позовів.

Про це він сказав під час робочої зустрічі з прем’єр міністром РФ Дмитром Медвєдєвим.

«Міжнародна практика знає приклади, коли суперечки підприємств урегульовувалися в досудовому порядку, і ми пропонуємо такий нульовий варіант, який би повністю припинив всі судові позови. Всі позови були б відкликані, і була б підведена риска під всією цією історією», - заявив Міллер.

Як відомо, у Стокгольмі в апеляційному суді 9 жовтня почалися слухання щодо рішення Стокгольмського арбітражу у суперечці НАК «Нафтогаз України» та російського «Газпрому».

28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітраж виніс рішення за позовом «Нафтогазу» проти «Газпрому», згідно з яким російський газовий монополіст повинен виплатити українській стороні $2,56 млрд компенсації за недопоставлений обсяг транзитного газу. Крім того, арбітраж відхилив претензії «Газпрому» до «Нафтогазу» за контрактом 2009 року в частині принципу «бери або плати».