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    Економіка та фінанси

    «Північний потік-2» побудовано на 83% - «Газпром»

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    <p>Будівництво газопроводу &laquo;Північний потік-2&raquo;</p> - «Північний потік-2» побудовано на 83% - «Газпром»

    Будівництво газопроводу «Північний потік-2»

    По дну Балтійського моря зараз прокладено 2042 км газопроводу

    У російській корпорації Газпром заявили, що будівництво газопроводу «Північний потік-2» завершено на 82%.

    Про це повідомляє РБК.

    Зазначається, що по дну Балтійського моря зараз прокладено 2042 км газопроводу.

    Російський «Газпром» не виключає, що газопровід «Північний потік-2» буде введений в експлуатацію до кінця року попри те, що Данія досі не дала дозволу на будівництво у своїх територіальних водах.

    Як відомо, російський «Північний потік-2» може затриматися на кордоні з Данією.

    Раніше повідомлялося, що вимоги Данії можуть відкласти «Північний потік-2» на 8 місяців і коштувати 660 млн євро.

    Нагадаємо, американський сенатор Тед Круз вважає, що Сполучені Штати можуть зупинити будівництво газопроводу «Північний потік-2», призначеного для транспортування російського природного газу до Німеччини.

    До слова, наприкінці вересня президент США Дональд Трамп і його польський колега Анджей Дуда обговорили можливість перешкодити реалізації проєкту газопроводу «Північний потік 2», який повинен зв’язати Росію і Німеччину по дну Балтійського моря.

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