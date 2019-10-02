«Північний потік-2» побудовано на 83% - «Газпром»
Будівництво газопроводу «Північний потік-2»
По дну Балтійського моря зараз прокладено 2042 км газопроводу
У російській корпорації Газпром заявили, що будівництво газопроводу «Північний потік-2» завершено на 82%.
Про це повідомляє РБК.
Зазначається, що по дну Балтійського моря зараз прокладено 2042 км газопроводу.
Російський «Газпром» не виключає, що газопровід «Північний потік-2» буде введений в експлуатацію до кінця року попри те, що Данія досі не дала дозволу на будівництво у своїх територіальних водах.
Як відомо, російський «Північний потік-2» може затриматися на кордоні з Данією.
Раніше повідомлялося, що вимоги Данії можуть відкласти «Північний потік-2» на 8 місяців і коштувати 660 млн євро.
Нагадаємо, американський сенатор Тед Круз вважає, що Сполучені Штати можуть зупинити будівництво газопроводу «Північний потік-2», призначеного для транспортування російського природного газу до Німеччини.
До слова, наприкінці вересня президент США Дональд Трамп і його польський колега Анджей Дуда обговорили можливість перешкодити реалізації проєкту газопроводу «Північний потік 2», який повинен зв’язати Росію і Німеччину по дну Балтійського моря.