Оборона України. Зведення з усіх регіонів станом на ранок 21 березня

Вночі активізувалися обстріли житлових кварталів Харкова

Сьогодні вночі та вранці майже у всіх регіонах України оголошувалися повітряні тривоги. У Києві вночі прогриміли потужні вибухи, унаслідок яких загорівся ТРЦ та стоянка біля нього. Уже відомо про чотирьох загиблих, а також з'явились і свіжі дані про пошкоджені будівлі.

Станом на 8.00 ситуація в регіонах:

Київщина

Постійні бої в напрямку Житомирської траси. Макарівська громада під обстрілом ворога. Вночі обстріляли Петрушки, Шпитьки, Дмитрівської громади, що спричинило пожежу приватних будинків. Багато сіл в Бучанському районі в окупації, що приближує гуманітарну катастрофу. Ворог обстрілює села, немає можливості виїхати. Бої та обстріли в Гостомелі, Бучі, Ірпіні.

В Броварському районі на території трьох громад ворожа техніка, періодичні хаотичні обстріли. Славутич відрізаний від постачання.

Чернігівщина

Бої навколо Чернігова. Періодично росіяни обстрілювали околиці міста. У всьому Чернігові вже майже два тижні немає світла, води, тепла. Практично ніде у місті немає зв’язку, більша частина без газу.

Сумщина

Всю ніч тривали обстріли передмістя Сум. Близько 4 ранку внаслідок обстрілів пошкодили ємності з аміаком на заводі "Хімпром". Стався витік. Радіус ураження близько 2,5 кілометра, працюють аварійні бригади заводу та ДСНС.

Житомирщина та Дніпропетровщина

Вночі повітряні тривоги. Ударів не зафіксовано.

Кіровоградська область

Відносно спокійно. Вранці була одна тривога.

Харківщина

Вночі активізувалися обстріли житлових кварталів Харкова. По області тривають бойові дії в напрямку Ізюму. Гуманітарні вантажі вчора доставили до Малої Рогані, але пропав зв'язок з 6 людьми з колони, які виїхали на Вовчанськ, це тимчасово непідконтрольна ЗСУ територія.

Запорізька область

Запорізька область без змін. Вночі було тихо. Продовжуємо приймати колони біженців з Маріуполя.

Рівненщина

Два ракетних удари. Працює відповідна комісія. За попередньою інформацією, є поранені та людські втрати.

Волинь та Закарпаття

Ситуація стабільна.

Вінниччина

Ситуація в області спокійна, зранку була повітряна тривога.

Хмельницька область

Тривога вночі, решта спокійно.

Тернопіль

Вночі повітряні тривоги.

Черкаси

Все спокійно.

Львівщина

Ситуація в цілому спокійна, вночі дві повітряні тривоги.

Полтавщина

Повітряні тривоги вночі та зранку.

Чернівці

Ніч була тихою.

Івано-Франківськ

Загалом ситуація спокійна, одна тривога вночі.

Луганщина

Вночі обстрілювали Новодружеськ, Лисичанськ та Рубіжне. За минулу добу близько 20 пошкоджених або зруйнованих об’єктів, з яких 3 багатоквартирних та 9 приватних житлових будинків, продовольчий склад, господарчі споруди, гаражі, об’єкти інфраструктури.



Донеччина

Мар'їнка, Очеретине, Авдіївка – постійні обстріли, авіаудар. По Мар'їнці знову активні спроби прориву. Безуспішні.Маріуполь – без змін. Колона з автобусів сьогодні вирушить із Запоріжжя до Бердянська, щоб евакуювати людей із Бердянська (тих, хто доїхав туди з Маріуполя самотужки).

Миколаївщина

У місті була повітряна тривога. Протягом доби обстріли сіл поблизу міста. Попередньо 3 легко поранених. Продовжується бої. Частина населенних пунктів знаходиться без електропостачання та тепла.

Херсонщина

Тривають сильні вибухи в районах області поблизу Миколаївщини. Вночі також у Херсоні були автоматні постріли. Подробиці уточнюються.

Одеса

Ніч відносно спркійна, вранці – повітряна тривога. Працювала ППО.

Триває 26-та доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Положення та характер дій сил оборони суттєвих змін протягом останньої доби не зазнали. Збройні сили України та інші підрозділи Сил оборони продовжують завдавати ударів по угрупованнях військ ворога, який намагається утримати захоплені рубежі.

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