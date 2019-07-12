Обшуки у Фіскальній службі. ДБР підтвердило: йде розслідування «тютюнової справи»



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Обшуки проводить ДБР разом зі Службою безпеки України. Фото: сайт Держбюро розслідувань

На Харківській митниці не здійснювали митний контроль за продукцією «Філіп Морріс», а мирова угода з цією компанією, яку затвердив уряд, завдала шкоди на 630 млн грн

Державне бюро розслідувань сьогодні провели обшуки в офісі Державної фіскальної служби та Харківській митниці, а також виїмка документів в управлінні ДФС у Харківській області.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Слідчі дії пов’язані з великим міжнародним виробником тютюнової продукції (за неофіційною інформацією «Філіп Морріс»).

За попередньою інформацією ДБР, фіскали не здійснювали митний контроль за товарами цієї тютюнової компанії.

Інший епізод - керівництвом ДФС України прийнято рішення про скасування фінансових санкцій стосовно згаданого товаровиробника (скоріш за все йдеться про Мирову угоду з «Філіп Морріс», затверджену урядом в кінці минулого року). «Через ці дії державний бюджет можливо недоотримав кошти в сумі близько 630 млн грн», - зазначають в ДБР.

Кримінальне провадження розпочато за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2. ст. 367 Кримінального Кодексу України – службова недбалість, яка спричинило особливо тяжкі наслідки.

Як повідомляв «Главком», сьогодні в офісі фіскальної служби проводились обшуки. Як повідомило джерело, слідчі дії були пов’язані з вилученням документів щодо підписання мирової угоди між компанією «Філіп Морріс» та Україною.

Нагадаємо, 5 грудня 2018 року уряд прийняв рішення про підписання Мирової угоди між компаніями «Філіп Морріс Інтернешнл Інк.» (США), «Філіп Морріс Глобал Брендс Інк.» (США), «Філіп Морріс Брендс Сарл» (Швейцарія), ПрАТ «Філіп Морріс Україна» та Україною. В.о. голови ДФС Олександра Власова тоді зобов’язали підписати зазначену мирову угоду.

Мирне врегулювання спору тоді дозволило запобігти пред’явленню позову до держави Україна та уникнення значних витрат у ході інвестиційного арбітражу, про наміри подати до якого попередила компанія «Філіп Морріс»

У рамках мирової угоди Україна зобов’язана була забезпечити скасування податкових повідомлень-рішень на загальну суму 635 млн грн. Але станом на березень 2019 року, як зазначав гендиректор компанії «Філіп Морріс Україна» Міхаліс Александракіс, українські податкові органи так і не відкликали податкові повідомлення-рішення.

Хоча Олександр Власов після цього заявив, що 22 березня були скасовані податкові повідомлення рішення (виписані ще у червні 2016 року).