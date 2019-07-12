В ДФС проводять обшуки у справі мирової угоди з «Філіп Морріс»



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Минулого року влада підписала мирову угоду з компаніями «Філіп Морріс», яка мала запобігти пред’явленню позову до держави Україна

У Державній фіскальній службі розпочалися обшуки. Про це «Главкому» повідомило джерело у правоохоронних органах.

Слідчі дії пов’язані з вилученням документів щодо підписання мирової угоди між компанією «Філіп Морріс» та Україною, пояснив співрозмовник видання.

Як повідомлялось, 5 грудня 2018 року уряд прийняв рішення про підписання Мирової угоди між компаніями «Філіп Морріс Інтернешнл Інк.» (США), «Філіп Морріс Глобал Брендс Інк.» (США), «Філіп Морріс Брендс Сарл» (Швейцарія), ПрАТ «Філіп Морріс Україна» та Україною.

В.о. голови ДФС Олександра Власова тоді зобов’язали підписати зазначену мирову угоду.

Нагадаємо, що мирне врегулювання спору тоді дозволило запобігти пред’явленню позову до держави Україна та уникнення значних витрат у ході інвестиційного арбітражу, про наміри подати до якого попередила компанія «Філіп Морріс»

У рамках мирової угоди Україна зобов’язана була забезпечити скасування податкових повідомлень-рішень на загальну суму 635 млн грн. Але станом на березень 2019 року, як зазначав гендиректор компанії «Філіп Морріс Україна» Міхаліс Александракіс, українські податкові органи так і не відкликали податкові повідомлення-рішення.

Хоча Олександр Власов після цього заявив, що 22 березня були скасовані податкові повідомлення рішення (виписані ще у червні 2016 року).