ОБСЄ назвала кількість цивільних, які торік загинули на Донбасі

На Донбасі навіть після домовленостей про припинення вогню продовжують гинути місцеві жителі

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні у 2020 році зафіксувала близько 135 тисяч порушень режиму припинення вогню на Донбасі. У 2019 році таких порушень було майже 300 тисяч. Крім цього, було підтверджено 24 загиблих серед цивільного населення. Про це повідомляє «Суспільне».

У місії заявили, що торік більшість порушень режиму припинення вогню (приблизно 130 000) сталися в період із 1 січня по 26 липня – до набуття чинності 27 липня домовленості про додаткові заходи з посилення режиму припинення вогню, досягнутої учасниками Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року.

Також у 2020 році місія підтвердила інформацію про 131 жертву серед цивільного населення: 24 загиблих і 107 поранених. 40 осіб із цих жертв (8 загиблих і 32 поранені) були зафіксовані після того, як додаткові заходи з посилення режиму припинення вогню набули чинності 27 липня 2020 року. Із них 37 (8 загиблих і 29 поранених), після введення в дію липневих заходів, стали жертвами мін, боєприпасів, що не вибухнули, або інших вибухонебезпечних предметів.

Водночас речник генерального штабу Збройних сил Богдан Сеник в коментарі ЗМІ нагадав про торішні втрати України серед військових.

«На жаль, за минулий рік ми втратили 50 наших захисників. І понад 300 зазнали поранень. Ми неодноразово повідомляли ці дані», - сказав він.

Нагадааємо, що сьогодні, 12 лютого, виповнюється шість років від моменту підписання так званих других Мінських угод, які досі є основною міжнародно визнаною «дорожньою картою» врегулювання військового конфлікту на Донбасі. Посольство США в Україні вкотре закликало Росію повністю дотримуватися своїх домовленостей, вивести свої сили і зброю та припинити агресію.