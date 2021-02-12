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    ОБСЄ назвала кількість цивільних, які торік загинули на Донбасі

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    Агресія Росії проти України триває наа Донбасі з 2014 року&nbsp; - ОБСЄ назвала кількість цивільних, які торік загинули на Донбасі
    Агресія Росії проти України триває наа Донбасі з 2014 року 
    Фото з відкритих джерел

    На Донбасі навіть після домовленостей про припинення вогню продовжують гинути місцеві жителі

    Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні у 2020 році зафіксувала близько 135 тисяч порушень режиму припинення вогню на Донбасі. У 2019 році таких порушень було майже 300 тисяч. Крім цього, було підтверджено 24 загиблих серед цивільного населення. Про це повідомляє «Суспільне».

    У місії заявили, що торік більшість порушень режиму припинення вогню (приблизно 130 000) сталися в період із 1 січня по 26 липня – до набуття чинності 27 липня домовленості про додаткові заходи з посилення режиму припинення вогню, досягнутої учасниками Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року.

    Також у 2020 році місія підтвердила інформацію про 131 жертву серед цивільного населення: 24 загиблих і 107 поранених. 40 осіб із цих жертв (8 загиблих і 32 поранені) були зафіксовані після того, як додаткові заходи з посилення режиму припинення вогню набули чинності 27 липня 2020 року. Із них 37 (8 загиблих і 29 поранених), після введення в дію липневих заходів, стали жертвами мін, боєприпасів, що не вибухнули, або інших вибухонебезпечних предметів.

    Водночас речник генерального штабу Збройних сил Богдан Сеник в коментарі ЗМІ нагадав про торішні втрати України серед військових.

    «На жаль, за минулий рік ми втратили 50 наших захисників. І понад 300 зазнали поранень. Ми неодноразово повідомляли ці дані», - сказав він.

    Нагадааємо, що сьогодні, 12 лютого, виповнюється шість років від моменту підписання так званих других Мінських угод, які досі є основною міжнародно визнаною «дорожньою картою» врегулювання військового конфлікту на Донбасі. Посольство США в Україні вкотре закликало Росію повністю дотримуватися своїх домовленостей, вивести свої сили і зброю та припинити агресію.

    Теги: Росія ОБСЄ бойовики на Донбасі Донбас війна обстріл агресія смерть
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