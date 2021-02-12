Шоста річниця Мінських угод. США вкотре закликали Росію припинити агресію проти України

Наразі немає подібних всеохопних документів, крім Мінських угод, для врегулювання збройного конфлікту на Донбасі

Наразі немає подібних всеохопних документів, крім Мінських угод, для врегулювання збройного конфлікту на Донбасі

Мінські угоди набули чинності 15 лютого 2015 року, однак російські бойовики регулярно їх порушують

Посольство США в Україні закликало Росію у шосту річницю узгодження комплексу заходів із виконання Мінського протоколу повністю дотримуватися своїх домовленостей, вивести свої сили і зброю та припинити агресію.

«Шість років тому було узгоджено комплекс заходів щодо виконання Мінського протоколу. Ми продовжуємо закликати Росію повністю дотримуватись своїх домовленостей, вивести свої сили та зброю та припинити агресію», – йдеться в повідомленні посольства у Фейсбуці.

12 лютого 2015 року на зустрічі в Мінську лідери Німеччини, Франції, України та Росії у форматі «нормандської четвірки» узгодили комплекс заходів щодо виконання Мінських угод. Його 13 пунктів передбачають покрокове припинення збройного конфлікту і повернення окремих районів Донецької і Луганської областей під контроль України. Наразі більше немає подібних всеохопних документів щодо врегулювання на Донбасі. Саме від Мінських угод відштовхуються усі переговори щодо припинення російської агресії проти України.

Збройна агресія Росії проти України триває на Донбасі від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Відзначимо, що 2 грудня минулого року Рада безпеки ООН обговорила виконання Мінських домовленостей. Ініціатором обговорення виступила Росія.

При цьому Росія намагалася провести в Радбезі ООН засідання за участю представників бандформувань «Л/ДНР», використавши для цього спеціальну процедуру дуже неформальних конфіденційних зустрічей («формат Арріa»). Україна разом із партнерами зірвала цю спробу Росії легітимізувати представників окремих районів Донбасу.

Велика Британія, США і Естонія виступили із заявами про те, що обговорення ситуації на Донбасі в Раді безпеки ООН було провокацією з боку Росії. Москва не може бути посередником, оскільки є стороною конфлікту на сході України.

Нарикінці 2020 року президент Зеленський зізнався, що залюбки би вийшов з Мінського процесу.

Між іншим, на початку лютого у ЄС констатував, що відносини з РФ опустилися до найнижчого за багато років рівня. У відповідь Росія заявила про готовність розірвати відносини з ЄС.