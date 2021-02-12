Армія веде приховану війна, щоб Офіс президента не обурився, що вона занадто сильно воює

Ніякого перемир'я не існує, противник активно застосовує важке піхотне озброєння

11 лютого внаслідок російських обстрілів позицій українських військ на Донбасі загинуло два наших воїни.

В 9.15 російський снайпер смертельно поранив біля села Зайцево бійця інженерно-саперного взводу 59-ї бригади.

А в 20.45 біля Новомихайлівки під час обстрілу з гранатометів, кулеметів та снайперських гвинтівок загинув у бою воїн 28-ї бригади.

Також протягом дня щільним обстрілам було піддано й інші наші позиції.

Очевидно, таке посилення бойових дій – наочна демонстрація російського командування послам західних держав та президенту України, які відвідували позиції українських військ в районі Зайцево та Авдіївки.

Ніякого перемир'я не існує, противник активно застосовує важке піхотне озброєння. На такі речі вмовляннями реагувати нема вже ніякого сенсу. Потрібна тактика ефективних дій у відповідь. Тактика, якої нема.

Армія веде війну хаотично та приховано від керівництва у Києві, не маючи ні бойових розпоряджень, ні планування системних дій на упередження та у відповідь. Так, наші дають «ответку» – але чи може це бути ефективним, якщо це треба ховати на усіх рівнях, щоб Офіс президента не обурився, що тут хтось занадто сильно воює. Верховний Головнокомандувач їздить з екскурсіями та фотосесіями, при тому взагалі не аналізуючи обстановку та не намагаючись ухвалити якийсь план дій, який залежить в першу чергу від його політичної волі.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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