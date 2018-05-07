ОБСЄ не бачить причин для посилення своєї присутності на Закарпатті

Ситуацію на Закарпатті відстежує команда місії ОБСЄ з Івано-Франківська

Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг заявив, що ситуація у Закарпатській області є загалом спокійною. Про це він розповів у інтерв'ютелеканалу «112 Україна». За його словами, ситуацію на Закарпатті відстежує команда СММ з Івано-Франківська, яка наразі не зафіксувала посилення



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Александр Хуг

Ситуацію на Закарпатті відстежує команда місії ОБСЄ з Івано-Франківська

Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг заявив, що ситуація у Закарпатській області є загалом спокійною. Про це він розповів у інтерв'ютелеканалу «112 Україна».

За його словами, ситуацію на Закарпатті відстежує команда СММ з Івано-Франківська, яка наразі не зафіксувала посилення напруженості в регіоні.

«Згідно з інформацією, яку ми отримали від цієї команди, ситуація у регіоні загалом є спокійною. Якщо ситуація на Закарпатті зміниться, ми, звісно ж, повідомимо про це», – відзначив Хуг.

За його словами, на цьому етапі ОБСЄ не бачить необхідності у збільшенні кількості спостерігачів у івано-франківській команді.

Хуг повідомив, що спостерігачі налагодили регулярні контакти з представниками місцевої влади, громадянського суспільства, журналістами та місцевими жителями, але не став уточнювати деталей.

«Факти, які ми встановлюємо, ми відбиваємо у своїх звітах. Як я вже казав, у Закарпатській області наразі спостерігаємо загалом спокійну ситуацію», – додав він.

Раніше стало відомо по заяву глави МЗС Угорщини Петера Сійярто про відкриття ОБСЄ спостережної місії на Закарпатті.

На думку директора департаменту інформаційної діяльності та комунікацій із громадськістю Закарпатської облдержадміністрації Ярослава Галаса, введення постійної місії ОБСЄ на Закарпатті не є доцільним.