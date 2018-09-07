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    ОБСЄ побачила на Донбасі колону вантажівок з РФ

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    ОБСЄ побачила на Донбасі колону вантажівок з РФ

    Опівночі 4 вересня безпілотник місії виявив колону з 10 вантажівок

    Моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі знову зафіксувала колону вантажівок, яка рухалася на Донбасі поблизу кордону з Росією.

    Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ.

    Опівночі 4 вересня безпілотник місії виявив колону з 10 вантажівок з критими брезентом вантажними відсіками та ще чотири автомобілі супроводу.

    Вантажівки їхали поблизу кордону з РФ на дорозі без покриття — там, де немає офіційного пункту пропуску.

    Коли авто стояли — місія ОБСЄ побачили, як між ними ходили близько 10-15 осіб. Близько 00:30 усі вантажівки поїхали в напрямку кордону між Україною та Росією через неофіційні пункти пропуску, тоді як автомобілі супроводу залишилися в Україні та поїхали на північ.

    10 серпня повідомлялося, що Спостерігачі ОБСЄ зафіксували рух військових вантажівок з Росії на Донбас. Безпілотник спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі зафіксував в'їзд на територію Донецької області 8 шестиколісних вантажівок.Росія відхрестилась від вантажівок, які зафіксувала ОБСЄ на Донбасі.

    У прес-центрі Операції Об’єднаних сил такі дії Росії розцінюють, як чергове порушення взятих на себе зобов’язань у межах Мінських домовленостей щодо відведення озброєнь. 

     

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