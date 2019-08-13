ОБСЄ помітила на окупованій Луганщині окупантів із пов’язками «СЦКК»



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Спостерігачі ОБСЄ знову помітили бойовиків з пов'язками СЦКК

Бойовики з пов’язками СЦКК зʼявляються біля Станиці Луганської щодня

Спостерігачі ОБСЄ на вихідних фіксували присутність бойовиків із пов’язками з написом «СЦКК« на ділянці біля Станиці Луганської, де триває розмінування.

Про це повідомляється у звіті СММ ОБСЄ.

«10 серпня в межах ділянки розведення команда СММ бачила, як група саперів (до 15 осіб) ДСНС України видаляла рослинність і проводила роботи з розмінування обабіч дороги, приблизно за 100 м на північ від зруйнованої секції моста біля Станиці Луганської (15 км на північний схід від Луганська)», - йдеться у звіті.

Указується, що патруль місії також бачив, як близько десяти осіб із непідконтрольних урядові районів видаляли рослинність та здійснювали роботи з розмінування з обох боків зруйнованої секції моста, починаючи від дерев’яних конструкцій. Крім того, на південь від моста спостерігачі бачили «члена збройних формувань вищого рангу і двох інших членів збройних формувань з нарукавними пов’язками з написом «СЦКК».

Згідно зі звітом, того ж дня, між 18:30 і 18:45, після закриття КПВВ Збройних сил України за межами ділянки розведення, а також блокпоста російських окупаційних військ на південь від моста біля Станиці Луганської (в межах ділянки розведення), члени патруля місії чули два вибухи. За оцінкою, це були контрольовані підриви вибухових пристроїв поблизу зруйнованої ділянки моста.

«11 серпня на південь від моста спостерігачі бачили двох членів збройних формувань із нарукавними пов’язками з написом «СЦКК», - зазначили у місії.

Як відомо, міст у Станиці Луганській поки не ремонтуватимуть через відсутність гарантій тиші від окупантів. Наразі навколо контрольного пункту в'їзду-виїзду сапери ДСНС продовжують розмінування території.

24 липня українська сторона повідомила, що готова почати демонтаж трьох фортифікаційних споруд, які розміщені уздовж дороги, між КПВВ «Станиця Луганська» і зруйнованим мостом через річку Сіверський Донець. При цьому бойовики продовжували блокувати ремонт мосту в Станиці Луганській.

31 липня під час засідання Тристоронньої контактної групи домовились про конкретні кроки щодо ремонту мосту в Станиці Луганській.

1 серпня 2019 року повідомлялося, що бойовики не пропускають саперів Державної служби з надзвичайних ситуацій на іншу сторону зруйнованого моста в Станиці Луганській для розмінування прилеглої території.