У Станиці Луганській українська сторона сьогодні готова розпочати демонтаж фортифікаційних споруд



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Роботи щодо демонтажу проводитимуться в рамках виконання існуючих домовленостей щодо розведення сил і засобів на ділянці в районі Станиці Луганської

Українська сторона спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін повідомила про готовність до демонтажу фортифікаційних споруд на ділянці розведення сил і засобів в районі населеного пункту Станиця Луганська.

Як повідомляється на сторінці Операції об'єднаних сил у Facebook, 24 липня українська сторона готова розпочати демонтаж трьох фортифікаційних споруд, які розміщені вздовж дороги, між КПВВ «Станиця Луганська» та зруйнованим мостом через річку Сіверський Донець.

«Зазначені роботи проводитимуться в рамках виконання існуючих домовленостей щодо розведення сил і засобів на ділянці в районі Станиці Луганської», - підкреслюється у повідомленні.

В штабі ООС зауважили, що виконання українською стороною відповідних зобов'язань можливе лише у випадку дотримання збройними формуваннями Російської Федерації та їх найманцями своїх зобов'язань з синхронного демонтажу фортифікаційних споруд на зазначеній ділянці.

Нагадаємо, раніше Тристороння контактна група (ТКГ) з мирного врегулювання ситуації на сході України за участю представників незаконних збройних формувань окремих районів Луганської області домовилася про якнайшвидший початок спільного демонтажу фортифікаційних споруд у районі смт Станиця Луганська Луганської області, зокрема, знесення споруди на мосту через Сіверський Донець.