Бойовики не пускають українських саперів на іншу сторону моста Станиці Луганської



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Провести розмінування на іншій стороні моста повинні саме українські сапери

Бойовики ОРЛО не пускають саперів Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) на інший бік зруйнованого мосту в Станиці Луганській для розмінування прилеглої території. Про це повідомляє пресслужба Станично-Луганської районної державної адміністрації.

Сьогодні Станично-Луганська РДА опублікувала відео, на якому спостерігач ОБСЄ передав представнику української сторони СЦКК, що члени незаконних збройних формувань не дозволять проводити роботи на іншій стороні мосту.

Наголошується, що провести розмінування на іншій стороні моста повинні саме українські сапери.

Раніше повідомлялось, що в Станиці Луганській сапери приступили до розмінування території для подальшого відновлення мосту. Сьогодні з ранку сапери ДСНС приступили до розмінування території, що прилягає до зруйнованого мосту біля КПВВ Станиця Луганська.

Крім того, напередодні Тристороння контактна група (ТКГ) в ході засідання в Мінську домовилася про початок розмінування прилеглих до мосту в Станиці Луганській територій. Передбачається, що до початку ремонту ще повинні прибрати блокпост і символи незаконних формувань окремих районів Донецької та Луганської областей.