Обвинувальний акт Насірову можуть зачитувати у суді понад 20 місяців

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Справу Насірова спрямовано до суду

Обвинувальний акт колишньому главі Держфіскальної служби Роману Насірову можуть зачитувати у суді понад 20 місяців через його великий обсяг.

Про це в інтерв’ю програмі «Завтра» заявив глава Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький, передає «Українська правда».

«Справу спрямовано до суду. Сторона захисту має законне право і заявила відповідне клопотання — щоб їм було озвучено весь обвинувальний акт. Усі 774 сторінки, якщо не помиляюся», — сказав Холодницький.

За його словами, наразі засідання у справі Насірова відбуваються раз на місяць, і за можливості зачитування 30 сторінок за один раз — справа слухатиметься щонайменше 20 місяців.

«Тобто мине два роки — матимемо затягування процесу лише шляхом зачитування обвинувального акту», — заявив глава САП.

Водночас він підкреслив, що адвокати Насірова скористалися нормою кримінально-процесуального кодексу, і правоохоронні органи повинні її виконувати, «оскільки якщо порушимо цю норму, це може стати підставою для скасування вироку».