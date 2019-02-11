Очільниця ХДС помилково назвала своїх однопартійців соціал-демократами



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Нова очільниця ХДС швидко виправила свою помилку

Соціал-демократи нагадали Крамп-Карренбауер як правильно вітатися в їх партії

В рамках проведення зустрічі по питанням міграції нова очільниця Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауер назвала своїх однопартійців «соціал-демократами». Хоча Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) є членом великої коаліції разом із ХДС.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Відповідне засідання відбулося в неділю, 10 лютого.

Крамп-Карренбауер хотіла відзначити той факт, що в рамках засідання ХДС брали участь і представники сестринської баварської партії Християнсько-соціальний союз (ХСС). Але якщо ХСС вона назвала правильно, то замість ХДС сказала СДПН. На це всі присутні відреагували сміхом. А сама нова очільниця ХДС швидко виправила себе.

У відповідь на цю помилку генсек СДПН Ларс Клінгбейл жартівливо нагадав Аннегрет Крамп-Карренбауер в Twitter, що правильно було б відкрити засідання вітанням «Шановні товариші», якщо вже мова йде про соціал-демократів.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що Європа не опиниться в залежності від російського газу в результаті будівництва трубопроводу Північний потік-2.