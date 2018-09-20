Очільник Danske Bank йде у відставку через скандал із відмиванням грошей з РФ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Головний виконавчий директор Danske Bank Томас Борген

«Буде краще для всіх сторін, якщо я піду у відставку», - заявив Борген

Головний виконавчий директор Danske Bank Томас Борген оголосив, що покине банк після того, як йому знайдуть заміну.

Як повідомляє BBC, рішення про відставку пов'язане зі скандалом з відмиванням грошей з Росії і колишнього СРСР в естонському представництві банку.

«Зрозуміло, що Danske Bank не виконав свої зобов'язання в тому, що стосується можливого відмивання грошей в Естонії. Я глибоко жалкую про це. Буде краще для всіх сторін, якщо я піду у відставку», - заявив Борген.

Як повідомили в банку, внутрішнє розслідування показало, що Борген не порушував своїх зобов'язань перед Danske Bank. Він продовжить виконувати обов'язки генерального директора, поки йому не знайдуть заміну. У банку не уточнюють, скільки це може зайняти часу.

На відкритті торгів у середу акції банку впали більше ніж на 6%.

У лютому 2018 року данська газета Berlingske і британська Guardian повідомили, що в естонській філії Danske Bank, можливо, відмивалися гроші «родича Володимира Путіна» та осіб, пов'язаних з ФСБ.

У серпні цього року прокуратура Данії почала офіційне розслідування щодо Danske Bank.

Згодом газета Financial Times з посиланням на незалежне розслідування написала, що за один рік через естонське представництво Danske Bank було відмито 30 млрд доларів з Росії і колишнього СРСР.