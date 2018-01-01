Очільник Фонду держмайна прокоментував кримінальне провадження щодо себе

ГПУ розслідує провадження про незаконну приватизацію в січні 2013 року частини будівлі МінАПК

Виконуючий обов’язків Фонду держмайна України Віталій Трубаров прокоментував кримінальне провадження щодо приватизації частини будівлі Міністерства агрополітики на вул. Хрещатик. Про це Трубаров заявив в ефірі програми на телеканалі ZIK. «Я не хотів би заглиблюватись у ситуацію, щодо приватизації частини будівлі Міністерства



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Віталій Трубаров

ГПУ розслідує провадження про незаконну приватизацію в січні 2013 року частини будівлі МінАПК

Виконуючий обов’язків Фонду держмайна України Віталій Трубаров прокоментував кримінальне провадження щодо приватизації частини будівлі Міністерства агрополітики на вул. Хрещатик.

Про це Трубаров заявив в ефірі програми на телеканалі ZIK.

«Я не хотів би заглиблюватись у ситуацію, щодо приватизації частини будівлі Міністерства агрополітики на вул. Хрещатик у місті Києві. На жаль, у багатьох правоохоронних структурах є працівники, котрі вважають себе абсолютними доками у конкретних напрямах діяльності, в тому числі і у питаннях приватизації. Тому виконуючи свої функціональні обов’язки вони намагаються себе показати у якійсь справі і поспішаючи це робити, на мій погляд, роблять помилки з ухваленням рішень», – розповів Трубаров.

Він вважає, що кримінальне провадження відкрили через те, що люди не встигли або не вважали за потрібне більш детально з’ясувати усі процедурні речі.

«Фонд держмайна і я особисто, коли працював керівником міського фонду, зробили абсолютно все за законом. Тому зараз треба дати можливість юристам та іншим людям це питання вирішити», – прокоментував він.

Але ведуча програми зауважила, що можливо за процедурами все і є правильно, але коли частина міністерства віддається під ресторан, це викликає питання.

«Це ж не перший випадок приватизації майна на Хрещатику. Справді, це був останній об’єкт на тій вулиці, котрий приватизовували, але те, що цей об’єкт пов’язують з іншими колишніми керівниками, то я не готовий це коментувати. Якщо у когось є якісь докази, нехай це доводить. Ми виконували свою роботу абсолютно чесно. Невже хтось думає, що я і всі мої підлеглі не розуміли, що саме ми приватизуємо, цей об’єкт був вивчений до міліметра. У нас же як відбувається, змінилося керівництво в якомусь органі, і там вирішують, що давайте подивимось, що відбувається в інших. Тому вже три чи чотири склади органів МВС, УПР дивились на це підприємство, також дивилась безкінечна кількість людей, яка змінювалась по лінії СБУ та інших органів. Тому цей об’єкт передивились вже вздовж і впоперек», – наголосив він.

Та додав: «Мені видається, що люди поспішили у рамках абсолютно іншої справи робити якісь висновки. Тому давайте дамо можливість з юридичної точки зору це питання відрегулювати, і я думаю, що дуже скоро ми отримаємо на нього відповіді».

Нагадаємо, генеральний прокурор Юрій Луценко передав у Національне антикорупційне бюро справу та готову підозру стосовно керівника Фонду держмайна Віталія Трубарова.

20 листопада Луценко анонсував чергову гучну справу вже цього тижня, однак відмовився назвати прізвище високопосадовця. Також очільник генпрокуратури підкреслив, що це не входить до компетенції його відомства.

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