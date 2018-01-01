Одещину засипає снігом: рух на дорогах паралізовано

В Одесі паралізовано громадський транспорт

У вівторок, 16 січня, в Одесі та області сильний снігопад. У зв'язку з погіршенням кліматичних умов в Одесі припинено роботу чотирьох трамвайних маршрутів і двох тролейбусних. На лініях працює снігоочисна техніка, повідомляє «Думская». Одеський комунальний заклад «Муніципальна варта» організував екіпажі швидкого



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Фото: Думская Одесу засипало снігом

В Одесі паралізовано громадський транспорт

У вівторок, 16 січня, в Одесі та області сильний снігопад.

У зв'язку з погіршенням кліматичних умов в Одесі припинено роботу чотирьох трамвайних маршрутів і двох тролейбусних.

На лініях працює снігоочисна техніка, повідомляє «Думская».

Одеський комунальний заклад «Муніципальна варта» організував екіпажі швидкого реагування, які будуть допомагати громадянам, які потрапили в сніговий полон.

Вантажному, великотоннажних та великогабаритному транспорту тимчасово закрили в'їзд до Одеси, повідомили у патрульної поліції міста.

Також для вантажівок закриті всі автомагістралі, автодороги державного значення і загального користування області у всіх напрямках з Одеси.