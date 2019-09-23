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    Один із нападників на Найєма, який був у розшуку, приїхав до України - адвокат

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    <p>Саітов Магомед-Амін переховувався в Баку від українських правоохоронців</p> - Один із нападників на Найєма, який був у розшуку, приїхав до України - адвокат

    Саітов Магомед-Амін переховувався в Баку від українських правоохоронців

    «Як він перетнув кордон України - загадка. Як і те, чому мовчить поліція і прокуратура», - зазначив Масі Найєм

    Один із нападників на екснардепа Мустафу Найєма Магомед-Амін Саітов, якого розшукує поліція, наразі перебуває в Україні.

    Про це 23 вересня повідомив у Facebook адвокат Масі Найєм.

    «За моєю інформацією, Саітов Магомед, який вдарив мого брата 30 квітня 2018 року, вже знаходиться в Україні. 18 лютого 2019 року, через 10 місяців після нападу, нам офіційно стало відомо, що Саітов Магомед нарешті є в обліку Генерального секретаріату МОКП-Інтерпол з «червоною» карткою, тобто з метою арешту та подальшої екстрадиції до України. Як він перетнув кордон України - загадка. Як і те, чому мовчить поліція і прокуратура», - зазначив Масі Найєм.

    Нагадаємо, напад на Найєма через інцидент на дорозі було скоєно 30 квітня 2018 року в центрі Києва.

    З’явилося відео з камери спостереження, на якому видно, як один із підозрюваних накинувся на Найєма.

    Шевченківський районний суд Києва відмовив в продовженні арешту Саітова Магомед-Аміна Абубакаровича, підозрюваного у здійсненні хуліганських дій стосовно Найєма (за ч.2 ст.296, ч.1 ст.122 КК України).

    Суд в Азербайджані відпустив підозрюваного у побитті Найєма під особисте зобов’язання.

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