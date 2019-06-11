Одіозні мери, проросійські депутати і соратник Портнова. Як виглядає перша десятка Опоблоку



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Колишні соратники Януковича створили новий блок з п’яти партій

Партія «Опозиційний блок» оприлюднила першу десятку списку об'єднання з «Партією миру та розвитку», партіями «Наші», «Відродження» та «Довіряй ділам» на парламентських виборах, які мають відбутися 21 липня 2019 року.

До першої десятки увійшли:

1.Євген Мураєв - депутат Верховної ради;

2. Олександр Вілкул - депутат Верховної ради, ексвіцепрем'єр-міністр;

3. Геннадій Кернес - мер Харкова;

4. Геннадій Труханов - мер Одеси; екс-депутат парламенту;

5. Вадим Новинський - депутат Ради, представник України в ПАРЄ;

6. Вадим Бойченко - мер Маріуполя;

7. Володимир Буряк - мер Запоріжжя;

8. Богдан Андрєєв - мер Ужгорода;

9. Уляна Ткаченко - депутат Хмельницької обласної ради від партії «За конкретні справи»;

10. Володимир Пилипенко - екс-депутат Верховної ради (соратник колишнього заступника голови Адміністрації президента часів Януковича Андрія Портнова)

«Опозиційний блок» також оголосив основні пункти виборчої програми партії. Для політичної сили є пріоритетом досягнення миру, повернення українців додому, скасування низки реформ і тарифів, децентралізація, економічне зростання за рахунок нової індустріалізації, стрімкого розвитку МСБ і сучасного відродження села.

Раніше повідомлялося, що політичні партії «Опозиційний блок», Партія миру та розвитку, «Наші», «Відродження» і «Довіряй справам» домовилися про об'єднання з метою спільної участі в позачергових виборах до Верховної Ради.

Нагадаємо, 6 червня відбувся з’їзд«Опозиційної платформи - За життя», на котрому визначились з виборчим списком партії.