Одіозні мери, проросійські депутати і соратник Портнова. Як виглядає перша десятка Опоблоку
Колишні соратники Януковича створили новий блок з п’яти партій
Партія «Опозиційний блок» оприлюднила першу десятку списку об'єднання з «Партією миру та розвитку», партіями «Наші», «Відродження» та «Довіряй ділам» на парламентських виборах, які мають відбутися 21 липня 2019 року.
До першої десятки увійшли:
1.Євген Мураєв - депутат Верховної ради;
2. Олександр Вілкул - депутат Верховної ради, ексвіцепрем'єр-міністр;
3. Геннадій Кернес - мер Харкова;
4. Геннадій Труханов - мер Одеси; екс-депутат парламенту;
5. Вадим Новинський - депутат Ради, представник України в ПАРЄ;
6. Вадим Бойченко - мер Маріуполя;
7. Володимир Буряк - мер Запоріжжя;
8. Богдан Андрєєв - мер Ужгорода;
9. Уляна Ткаченко - депутат Хмельницької обласної ради від партії «За конкретні справи»;
10. Володимир Пилипенко - екс-депутат Верховної ради (соратник колишнього заступника голови Адміністрації президента часів Януковича Андрія Портнова)
«Опозиційний блок» також оголосив основні пункти виборчої програми партії. Для політичної сили є пріоритетом досягнення миру, повернення українців додому, скасування низки реформ і тарифів, децентралізація, економічне зростання за рахунок нової індустріалізації, стрімкого розвитку МСБ і сучасного відродження села.
Раніше повідомлялося, що політичні партії «Опозиційний блок», Партія миру та розвитку, «Наші», «Відродження» і «Довіряй справам» домовилися про об'єднання з метою спільної участі в позачергових виборах до Верховної Ради.
Нагадаємо, 6 червня відбувся з’їзд«Опозиційної платформи - За життя», на котрому визначились з виборчим списком партії.