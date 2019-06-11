  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Одіозні мери, проросійські депутати і соратник Портнова. Як виглядає перша десятка Опоблоку

    • Розсилка
    Одіозні мери, проросійські депутати і соратник Портнова. Як виглядає перша десятка Опоблоку

    Колишні соратники Януковича створили новий блок з п’яти партій

    Партія «Опозиційний блок» оприлюднила першу десятку списку об'єднання з «Партією миру та розвитку», партіями «Наші», «Відродження» та «Довіряй ділам» на парламентських виборах, які мають відбутися 21 липня 2019 року.

    До першої десятки увійшли:

    1.Євген Мураєв - депутат Верховної ради;

    2. Олександр Вілкул - депутат Верховної ради, ексвіцепрем'єр-міністр;

    3. Геннадій Кернес - мер Харкова;

    4. Геннадій Труханов - мер Одеси; екс-депутат парламенту;

    5. Вадим Новинський - депутат Ради, представник України в ПАРЄ;

    6. Вадим Бойченко - мер Маріуполя;

    7. Володимир Буряк - мер Запоріжжя;

    8. Богдан Андрєєв - мер Ужгорода;

    9. Уляна Ткаченко - депутат Хмельницької обласної ради від партії «За конкретні справи»;

    10. Володимир Пилипенко - екс-депутат Верховної ради (соратник колишнього заступника голови Адміністрації президента часів Януковича Андрія Портнова)

    «Опозиційний блок» також оголосив основні пункти виборчої програми партії. Для політичної сили є пріоритетом досягнення миру, повернення українців додому, скасування низки реформ і тарифів, децентралізація, економічне зростання за рахунок нової індустріалізації, стрімкого розвитку МСБ і сучасного відродження села.

    Раніше повідомлялося, що політичні партії «Опозиційний блок», Партія миру та розвитку, «Наші», «Відродження» і «Довіряй справам» домовилися про об'єднання з метою спільної участі в позачергових виборах до Верховної Ради.

    Нагадаємо, 6 червня відбувся з’їзд«Опозиційної платформи - За життя», на котрому визначились з виборчим списком партії.

    Запоріжжя Опозиційний блок вибори депутати Геннадій Кернес Вадим Новинський Євген Мураєв Олександр Вілкул Геннадій Труханов
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ