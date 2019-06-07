Колишні соратники Януковича створюють новий блок з п’яти партій



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Партії Вілкула, Мураєва, Кернеса-Труханова вирішили об’єднатись на противагу партії Медведчука-Рабіновича

Політичні партії «Опозиційний блок», Партія миру та розвитку, «Наші», «Відродження» і «Довіряй справам» домовилися про об'єднання з метою спільної участі в позачергових виборах до Верховної Ради.

Про це у Facebook повідомив заступник голови парламентської фракції «Опозиційного блоку» Олександр Вілкул, виклавши відео з підписанням меморандуму.

«Ми об'єдналися! Партії «Опозиційний блок», «Партія миру і розвитку», «Наші», «Відродження» та «Довіряй справах»», - написав він.

Таке рішення Вілкул пояснив тим, що треба разом відновити мир, економіку і повернути людям достаток.

«Ми проведемо реальну децентралізацію і скасуємо антинародні «реформи». Реалізувати це можемо тільки ми», - додав політик.

Відповідна заява була зроблена на Трухановому мосту в Києві.

На урочистій події, крім Вілкула, були присутні Євгеній Мураєв, Борис Колесніков, Вадим Новинський, Геннадій Кернес, мер Ужгорода Богдан Андріїв та ін.

Найближчим часом буде проведений об’єднавчий з’їзд, на якому буде створена структура з єдиним партійним керівництвом

Нагадаємо, 6 червня відбувся з’їзд«Опозиційної платформи - За життя», на котрому визначились з виборчим списком партії.