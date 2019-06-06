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    Політика

    Кого взяли у список «Опозиційної платформи - За Життя» (список)

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    Кого взяли у список «Опозиційної платформи - За Життя» (список)

    В списку є представники груп Бойка-Льовочкіна, Медведчука-Рабіновича та можливо Фірташа

    В мережі Facebook з’явився список 35 кандидатів в депутати від «Опозиційної платформи За життя».

    В первую п’ятірку очікувано увійшли партійні лідери – Юрій Бойко, Вадим Рабінович, Віктор Медведчук, Наталія Королевська та Сергій Льовочкін.

    Але в списку немає Олександра Єфремова, який вже кілька років перебуває в СІЗО.

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    В списку є депутати з груп Бойка-Льовочкіна, Медведчука-Рабіновича та київські «ударівці» на чолі з Вадимом Столаром.

    za-zhyttia

    Слід зазначити, що вони мають шанс потрапити до наступної Ради, тому що останнє соцопитування показує підтримку Опозиційної платформи на рівні 10,7%, що дає цій політичній силі 30 місць.

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    Віктор Медведчук Вадим Рабінович Сергій Льовочкін Юрій Бойко Наталія Королевська За життя
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