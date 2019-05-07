Одіозний британський політик втрапив в новий скандал



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Рада депутатів британських євреїв вже закликала Найджела Фараджа відмовитися від своїх заяв

Найджела Фараджа звинувачують в обговоренні конспірологічних теорій, де в тому числі фігурує антисемітизм, на американському ток-шоу

Колишній глава Партії незалежності Великої Британії (UKIP) Найджел Фарадж знову став фігурантом скандалу. Його звинувачують в обговоренні конспірологічних теорій, де в тому числі фігурує антисемітизм, на американському ток-шоу. Мова йде про появу на ток-шоу американця Алекса Джонса, якого за поширення неправдивих даних позбавили можливості використовувати Facebook та Twitter.

Про це пише британське видання The Guardian.

Фарадж з’являвся на шоу Джонса шість разів в 2009-2018 роках. Серед сказаних британським політиком тез фігурували ідеї, що єврейські банкіри фінансують плани по знищенню окремих держав і їх заміни на єдиний світовий уряд. Також на думку Фараджа, глобалісти вигадали ідею про зміну клімату і штовхають світ до війни, щоб привести до влади єдиний глобальний уряд.

Рада депутатів британських євреїв вже закликала політика відмовитися від подібних ідей. Також дана організація в заяві наголосила, що британські політики мають дистанціонуватися від конспірології. Мова в тому числі йде і про вигадки, які поширюють антисемітизм.

Нагадаємо, раніше газета The Times повідомила, що міністр оборони Великої Британії Гевін Вільямсон був звільнений після того, як Терезі Мей повідомили, що він критикував її в приватних бесідах, заявивши, що її діабет не дозволяє їй бути хорошим прем'єр-міністром.