Мей звільнила міністра оборони через плітки про її здоров’я - The Times



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Водночас Вільямсон заперечує, що коли-небудь говорив про стан здоров'я Мей

Джерела в уряді і Консервативній партії кажуть, що нападки Вільямсона щодо здоров'я прем'єр-міністра Британії чув високопоставлений партійний чиновник

Міністр оборони Великої Британії Гевін Вільямсон був звільнений після того, як Терезі Мей повідомили, що він критикував її в приватних бесідах, заявивши, що її діабет не дозволяє їй бути хорошим прем'єр-міністром.

Про це повідомляє The Times.

За даними видання, Мей засмутилася через поведінку Вільямсона після того, як почула, що він сказав членам Консервативної партії, що вона повинна перестати працювати через стан здоров'я.

Джерела в уряді і Консервативній партії кажуть, що нападки щодо здоров'я прем'єр-міністра чув високопоставлений партійний чиновник, який повідомив про розмову на Даунінг-стріт. Також стверджується, що Вільямсон під час одного обіду ставив під сумнів придатність Мей для роботи.

«Абсолютно обурливо, що він пробує використовувати проти неї стан здоров'я прем'єр-міністра», - сказав один із союзників Мей.

Водночас Вільямсон заперечує, що коли-небудь говорив про стан здоров'я Мей.

Помічники кажуть, що довіра Мей до Вільямсона також була підірвана його бажанням направити збройні сили для бойових дій, що, на думку прем'єра, могло призвести до початку війни.

Коли Мей відмовилася дозволити йому відправити військові кораблі в китайські води в Південно-Китайському морі, Вільямсон надряпав «f *** прем'єр-міністр» на документах - повідомлення було відправлено в офіс прем'єра.

Вільямсон також намагався відправити британські війська в Африку. Він наказав військовим начальникам скласти плани втручання принаймні в п'яти африканських країнах, включаючи Зімбабве, Нігерію, Кенію і Єгипет.

Представник Міністерства оборони заявив, що підхід Вільямсона полягав в тому, щоб знайти виправдання для відправки військ. «Він хотів вторгнутися в Африку», - сказало військове джерело.

Раніше повідомлялося, що міністра оборони Великої Британії Гевіна Вільямсона відправили у відставку.

Джерело: Європейська правда