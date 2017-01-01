Одна з канадських провінцій може визнати Голодомор в Україні геноцидом

Президент Конгресу українців Канади Павло Ґрод поговорив про Голодомор з прем’єром провінції Британська Колумбія

Канадська провінція Британська Колумбія має намір визнати Голодомор актом геноциду українського народу. Про це в інтерв'ю «Укрінформу» розповів президент Конгресу українців Канади Павло Ґрод. «Я зустрічався із прем’єром провінції Британська Колумбія, який розповів про плани



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Пам’ятник жертвам Голодомору у Києві

Президент Конгресу українців Канади Павло Ґрод поговорив про Голодомор з прем’єром провінції Британська Колумбія

Канадська провінція Британська Колумбія має намір визнати Голодомор актом геноциду українського народу.

Про це в інтерв'ю «Укрінформу» розповів президент Конгресу українців Канади Павло Ґрод.

«Я зустрічався із прем’єром провінції Британська Колумбія, який розповів про плани визнати Голодомор геноцидом й організувати торговельну місію в Україну», - сказав Ґрод.

Він додав, що останнім часом інтерес до України зі сторони канадських провінцій сильно зріс.

«Ми бачимо значні намагання покращити економічні та торговельні зв'язки не лише на федеральному рівні. Провінції цікавляться Україною, чого раніше не було», – зауважив президент Конгресу.

За його словами, одним із прикладів цього є запланований візит до України міністра охорони здоров'я провінції Онтаріо.

«У лютому міністр охорони здоров'я Онтаріо має намір відвідати Україну. Він чудово поспілкувався із Уляною Супрун під час її візиту до Торонто і тепер хоче поглибити зв'язки й підтримати реформи», - зазначив Ґрод.

Також восени вперше із офіційним візитом відвідав Україну міністр економічного розвитку та торгівлі провінції Альберта.

Раніше у парламенті Швеції вперше вшанували жертв Голодомору в Україні.

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