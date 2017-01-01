У парламенті Швеції вперше вшанували жертв Голодомору в Україні

Гостям заходу були продемонстровані архівні фотографії очевидців трагічних подій та матеріали Українського інституту національної пам'яті

Депутати та керівництво шведського парламенту (Риксдагу) в середу, 29 листопада, вшанували пам'ять жертв Голодомору в Україні 1932-1933 рр. Про це йдеться в повідомленні на сайті посольства України у Швеції. «У заході взяли участь спікер шведського Риксдагу Урбан Алін, перший віце-спікер шведського Риксдагу Ева Тален Фінне, керівник



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: посольство України у Швеції У парламенті Швеції вшанували жертв Голодомору

Гостям заходу були продемонстровані архівні фотографії очевидців трагічних подій та матеріали Українського інституту національної пам'яті

Депутати та керівництво шведського парламенту (Риксдагу) в середу, 29 листопада, вшанували пам'ять жертв Голодомору в Україні 1932-1933 рр.

Про це йдеться в повідомленні на сайті посольства України у Швеції.

«У заході взяли участь спікер шведського Риксдагу Урбан Алін, перший віце-спікер шведського Риксдагу Ева Тален Фінне, керівник шведсько-української міжпарламентської групи дружби Крістер Хаммарберг, члени шведського Риксдагу, акредитовані в Швеції посли країн світу, представники громадських організацій українців у Швеції», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що захід вшанування пам'яті жертв Голодомору в Україні 1932-1933 рр. був організований при безпосередньому сприянні міжпарламентської групи дружби між Риксдагом Швеції та Верховною Радою України.

Під час заходу до присутніх звернулися з промовами спікер шведського Алін, посол України в Швеції Сагач, голова шведсько-української міжпарламентської групи дружби Хаммарберг.

Також гостям заходу були продемонстровані фотографії з архівів Центрального державного кінофотофоноархіву України ім.Пшеничного, очевидців трагічних подій, матеріали Українського інституту національної пам'яті.

Відомий музичний дует у складі українсько-шведської піаністки Наталії Пасічник та шведського скрипаля виконав «Мелодію» українського композитора Мирослава Скорика. Пам'ять мільйонів закатованих голодом українців було вшановано хвилиною мовчання, резюмували в посольстві.

Напередодні Верхня палата австралійського парламенту - Сенат - ухвалила заяву до 85-х роковин Голодомору 1932-33 років в Україні.

Читайте також:

«Євреї пройшли півстоліття, аби Голокост визнали геноцидом, а ми чекаємо, що Голодомор визнають за 5-10 років?»

Леся Гасиджак: Музей Голодомору веде народну Книгу пам’яті – кожен може вписати своїх загиблих родичів