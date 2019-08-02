Одягайтеся тепліше: в Україну йде похолодання



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В Україну йде похолодання: місцями пройдуть дощі

Похолодання в Україні обумовлено рухом повітряних мас з півночі

Погода в Україні у п'ятницю, 2 серпня, буде ще прохолодніше, ніж вчора. Дощі пройдуть у західних областях і на Півночі, а також у Вінницькій, Харківській та Одеській областях.

Про це розповіла відомий синоптик Наталка Діденко на своїй Facebook-сторінці.

На свято Іллі продовжиться процес заходу в Україну холодного повітря з півночі, як і в найближчі дні також.

У більшості областей температура повітря становитиме від +19 до +25 градусів, на півночі та північному сході місцями очікується +17... +22 градусів.

«Справді, серпень, його початок, уже починає писати заяву на майбутню осінь. Тим більше, що синоптична ситуація на його боці... Навіть на Півдні посвіжіє, проте там ще буде, звичайно, тепліше, +25... +29 градусів. Але спека вже явно послабне», - зазначає Діденко.

У Києві сьогодні прогнозується дощ, буде вогко та свіжо. Стовпчики термометрів показуватимуть близько +20... +22 градусів.

«Тут вже Ілля не Ілля а купатися за такої погоди не дуже й самим хочеться. Але кому дуже припече - температура води у Дніпрі 22-23 градуси», - додала синоптик.