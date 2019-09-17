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    Оголошено новий склад делегації України в ПАРЄ

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    З попереднього складу делегації залишилися троє нардепів, серед них Олексій Гончаренко - Оголошено новий склад делегації України в ПАРЄ
    З попереднього складу делегації залишилися троє нардепів, серед них Олексій Гончаренко

    У новій делегації загалом 12 депутатів, більшість з них представляють партію «Слуга народу»

    У Верховній раді сформували новий склад української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи.

    Про це написав народний депутат Олексій Гончаренко на своїй сторінці в Facebook.

    З попереднього складу делегації залишилися тільки Гончаренко (партія «Європейська солідарність»), Сергій Соболєв («Батьківщина») та Юлія Льовочкіна («Опозиційна платформа - За життя»).

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    У новій делегації загалом 12 депутатів, більшість з них представляють партію «Слуга народу»: Марина Бардіна, Олександр Мережко, Марія Мезенцева, Леся Забуранна, Сергій Кальченко, Єлизавета Ясько, Юлія Овчинникова.

    Також до складу делегації увійшли депутати від партії «Голос» Леся Василенко і представник депутатської групи «За майбутнє» Дмитро Лубинець.

    Хто очолить делегацію, поки невідомо, главу обирають члени делегації.

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    ЄС Європейська солідарність депутат Олексій Гончаренко ПАРЄ Україна партія Слуга народу
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