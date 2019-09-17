Оголошено новий склад делегації України в ПАРЄ



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З попереднього складу делегації залишилися троє нардепів, серед них Олексій Гончаренко

У новій делегації загалом 12 депутатів, більшість з них представляють партію «Слуга народу»

У Верховній раді сформували новий склад української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи.

Про це написав народний депутат Олексій Гончаренко на своїй сторінці в Facebook.

З попереднього складу делегації залишилися тільки Гончаренко (партія «Європейська солідарність»), Сергій Соболєв («Батьківщина») та Юлія Льовочкіна («Опозиційна платформа - За життя»).

У новій делегації загалом 12 депутатів, більшість з них представляють партію «Слуга народу»: Марина Бардіна, Олександр Мережко, Марія Мезенцева, Леся Забуранна, Сергій Кальченко, Єлизавета Ясько, Юлія Овчинникова.

Також до складу делегації увійшли депутати від партії «Голос» Леся Василенко і представник депутатської групи «За майбутнє» Дмитро Лубинець.

Хто очолить делегацію, поки невідомо, главу обирають члени делегації.