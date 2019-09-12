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    Суспільство

    У ПАРЄ перенесли затвердження проєкту резолюції про кримських татар – Ар'єв

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    Росіяни запропонували доповідачу ПАРЄ відвідати Крим - нардеп - У ПАРЄ перенесли затвердження проєкту резолюції про кримських татар – Ар'єв
    Росіяни запропонували доповідачу ПАРЄ відвідати Крим - нардеп

    Доповідач Мануель Торнаре готовий вислухати Меджліс кримських татар і врахувати поправки - нардеп

    У Парламентській асамблеї Ради Європи з приводу кримських татар перенесли на наступне засідання комітету з питань рівності і недискримінації.

    Про це поінформував народний депутат України Володимир Ар'єв, повідомляє Укрінформ.

    «Доповідач Мануель Торнаре готовий вислухати Меджліс кримських татар і врахувати поправки. Цікаво, що перенесення підтримали росіяни. Вони запропонували доповідачу ПАРЄ відвідати Крим», - заявив Ар'єв.

    Проте народний депутат повідомив, що доповідач послався на міжнародне право і заявив про неможливість такого візиту.

    «Отже, робота над доповіддю триватиме, і є шанс на цілком адекватний фінальний текст. Боротьба теж триває», - переконаний депутат.

    Як повідомлялося, осіння сесія ПАРЄ пройде у період з 30 вересня по 4 жовтня.

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