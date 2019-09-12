У ПАРЄ перенесли затвердження проєкту резолюції про кримських татар – Ар'єв
Доповідач Мануель Торнаре готовий вислухати Меджліс кримських татар і врахувати поправки - нардеп
У Парламентській асамблеї Ради Європи з приводу кримських татар перенесли на наступне засідання комітету з питань рівності і недискримінації.
Про це поінформував народний депутат України Володимир Ар'єв, повідомляє Укрінформ.
«Доповідач Мануель Торнаре готовий вислухати Меджліс кримських татар і врахувати поправки. Цікаво, що перенесення підтримали росіяни. Вони запропонували доповідачу ПАРЄ відвідати Крим», - заявив Ар'єв.
Проте народний депутат повідомив, що доповідач послався на міжнародне право і заявив про неможливість такого візиту.
«Отже, робота над доповіддю триватиме, і є шанс на цілком адекватний фінальний текст. Боротьба теж триває», - переконаний депутат.
Як повідомлялося, осіння сесія ПАРЄ пройде у період з 30 вересня по 4 жовтня.