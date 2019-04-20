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    Оголошено переможців кінопремії «Золота Дзиґа-2019»

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    Фаворитом премії стала стрічка Сергія Лозниці &laquo;Донбас&raquo;, яка отримала статуетку відразу в трьох категоріях - Оголошено переможців кінопремії «Золота Дзиґа-2019»
    Фаворитом премії стала стрічка Сергія Лозниці «Донбас», яка отримала статуетку відразу в трьох категоріях

    У цьому році кінопремія вручалася в 20 номінаціях.

    У п'ятницю, 19 квітня, в столичному в конгресно-виставковому центрі «Парковий» відбулася церемонія вручення нагород національної кінопремії «Золота Дзиґа».

    Про це повідомляється на сторінці Української кіноакадемії в Facebook

    Ведучими урочистого заходу були актриса і телеведуча Даша Трегубова, а також журналіст і телеведучий Олег Панюта.

    У цьому році кінопремія вручалася в 20 номінаціях. До минулорічного переліку додалися ще дві категорії – «Найкраща пісня» і «Найкращий монтаж». Також вже другий рік поспіль на церемонії вручено приз глядацьких симпатій.

    Першим почесну премію отримав кінооператор Юрій Гармаш за внесок в розвиток українського кіно.

    Фаворитом премії стала стрічка Сергія Лозниці «Донбас», яка отримала статуетку відразу в трьох категоріях – «Кращий фільм», «Кращий режисер», «Кращий сценарист». Також по кілька нагород отримали картини «Брама» і «Дике поле».

    Повністю список переможців виглядає наступним чином:

    Найкращий фільм

    • «Донбас», Сергій Лозниця

    Найкращий режисер

    • Сергій Лозниця, «Донбас»

    Найкращий актор

    • Олег Москаленко, «Дике поле»

    Найкраща акторка

    • Ірма Вітовська, «Брама»

    Найкращий актор другого плану

    • Володимир Ямненко, «Дике поле»

    Найкраща акторка другого плану

    • Віталіна Біблів, «Брама»

    Найкращий оператор

    • Сергій Михальчук, «Дике поле»

    Найкращий художник-постановник

    • Владлен Одуденко, «Дике поле»

    Найкращий сценарист

    • Сергій Лозниця, «Донбас»

    Найкращий монтаж

    • Іван Банніков, «Коли падають дерева», «Позивний Бандерас», «Вона та війна»

    Найкращий звук

    • Сергій Степанський, «Дике поле», «Dzidzio Перший раз»

    Найкраща музика

    • Антон Байбаков, «Брама»

    Найкраща пісня

    • Моя мамонько рідненька, учасниці українського жіночого хору: Ірина Данилейко, Галина Гочаренко, Сусанна Карпенко («Гірська жінка: на війні»)

    Найкращі костюми

    • Марія Керо, «Шляхетні волоцюги»

    Найкращий грим

    • Катерина Струкова, «Брама»

    Найкращий короткометражний ігровий фільм

    • Mia Donna, Павло Остріков

    Найкращий документальний фільм

    • «Міф», Леонід Кантер, Іван Ясній

    Найкращий анімаційний фільм

    • «Мімікрія», Фройд М. Вайзер

    Приз глядацьких симпатій

    • «Dzidzio Перший раз», Михайло Хома і Тарас Дронь

    Нагадаємо, фільми «Брама» Володимира Тихого і «Дике поле» Ярослава Лодигіна номінувалися на 12 номінацій.

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