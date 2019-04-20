Оголошено переможців кінопремії «Золота Дзиґа-2019»
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Розсилка
У цьому році кінопремія вручалася в 20 номінаціях.
У п'ятницю, 19 квітня, в столичному в конгресно-виставковому центрі «Парковий» відбулася церемонія вручення нагород національної кінопремії «Золота Дзиґа».
Про це повідомляється на сторінці Української кіноакадемії в Facebook.
Ведучими урочистого заходу були актриса і телеведуча Даша Трегубова, а також журналіст і телеведучий Олег Панюта.
У цьому році кінопремія вручалася в 20 номінаціях. До минулорічного переліку додалися ще дві категорії – «Найкраща пісня» і «Найкращий монтаж». Також вже другий рік поспіль на церемонії вручено приз глядацьких симпатій.
Першим почесну премію отримав кінооператор Юрій Гармаш за внесок в розвиток українського кіно.
Фаворитом премії стала стрічка Сергія Лозниці «Донбас», яка отримала статуетку відразу в трьох категоріях – «Кращий фільм», «Кращий режисер», «Кращий сценарист». Також по кілька нагород отримали картини «Брама» і «Дике поле».
Повністю список переможців виглядає наступним чином:
Найкращий фільм
- «Донбас», Сергій Лозниця
Найкращий режисер
- Сергій Лозниця, «Донбас»
Найкращий актор
- Олег Москаленко, «Дике поле»
Найкраща акторка
- Ірма Вітовська, «Брама»
Найкращий актор другого плану
- Володимир Ямненко, «Дике поле»
Найкраща акторка другого плану
- Віталіна Біблів, «Брама»
Найкращий оператор
- Сергій Михальчук, «Дике поле»
Найкращий художник-постановник
- Владлен Одуденко, «Дике поле»
Найкращий сценарист
- Сергій Лозниця, «Донбас»
Найкращий монтаж
- Іван Банніков, «Коли падають дерева», «Позивний Бандерас», «Вона та війна»
Найкращий звук
- Сергій Степанський, «Дике поле», «Dzidzio Перший раз»
Найкраща музика
- Антон Байбаков, «Брама»
Найкраща пісня
- Моя мамонько рідненька, учасниці українського жіночого хору: Ірина Данилейко, Галина Гочаренко, Сусанна Карпенко («Гірська жінка: на війні»)
Найкращі костюми
- Марія Керо, «Шляхетні волоцюги»
Найкращий грим
- Катерина Струкова, «Брама»
Найкращий короткометражний ігровий фільм
- Mia Donna, Павло Остріков
Найкращий документальний фільм
- «Міф», Леонід Кантер, Іван Ясній
Найкращий анімаційний фільм
- «Мімікрія», Фройд М. Вайзер
Приз глядацьких симпатій
- «Dzidzio Перший раз», Михайло Хома і Тарас Дронь
Нагадаємо, фільми «Брама» Володимира Тихого і «Дике поле» Ярослава Лодигіна номінувалися на 12 номінацій.