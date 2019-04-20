Оголошено переможців кінопремії «Золота Дзиґа-2019»



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Фаворитом премії стала стрічка Сергія Лозниці «Донбас», яка отримала статуетку відразу в трьох категоріях

У цьому році кінопремія вручалася в 20 номінаціях.

У п'ятницю, 19 квітня, в столичному в конгресно-виставковому центрі «Парковий» відбулася церемонія вручення нагород національної кінопремії «Золота Дзиґа».

Про це повідомляється на сторінці Української кіноакадемії в Facebook.

Ведучими урочистого заходу були актриса і телеведуча Даша Трегубова, а також журналіст і телеведучий Олег Панюта.

У цьому році кінопремія вручалася в 20 номінаціях. До минулорічного переліку додалися ще дві категорії – «Найкраща пісня» і «Найкращий монтаж». Також вже другий рік поспіль на церемонії вручено приз глядацьких симпатій.

Першим почесну премію отримав кінооператор Юрій Гармаш за внесок в розвиток українського кіно.

Фаворитом премії стала стрічка Сергія Лозниці «Донбас», яка отримала статуетку відразу в трьох категоріях – «Кращий фільм», «Кращий режисер», «Кращий сценарист». Також по кілька нагород отримали картини «Брама» і «Дике поле».

Повністю список переможців виглядає наступним чином:

Найкращий фільм

«Донбас», Сергій Лозниця

Найкращий режисер

Сергій Лозниця, «Донбас»

Найкращий актор

Олег Москаленко, «Дике поле»

Найкраща акторка

Ірма Вітовська, «Брама»

Найкращий актор другого плану

Володимир Ямненко, «Дике поле»

Найкраща акторка другого плану

Віталіна Біблів, «Брама»

Найкращий оператор

Сергій Михальчук, «Дике поле»

Найкращий художник-постановник

Владлен Одуденко, «Дике поле»

Найкращий сценарист

Сергій Лозниця, «Донбас»

Найкращий монтаж

Іван Банніков, «Коли падають дерева», «Позивний Бандерас», «Вона та війна»

Найкращий звук

Сергій Степанський, «Дике поле», «Dzidzio Перший раз»

Найкраща музика

Антон Байбаков, «Брама»

Найкраща пісня

Моя мамонько рідненька, учасниці українського жіночого хору: Ірина Данилейко, Галина Гочаренко, Сусанна Карпенко («Гірська жінка: на війні»)

Найкращі костюми

Марія Керо, «Шляхетні волоцюги»

Найкращий грим

Катерина Струкова, «Брама»

Найкращий короткометражний ігровий фільм

Mia Donna, Павло Остріков

Найкращий документальний фільм

«Міф», Леонід Кантер, Іван Ясній

Найкращий анімаційний фільм

«Мімікрія», Фройд М. Вайзер

Приз глядацьких симпатій

«Dzidzio Перший раз», Михайло Хома і Тарас Дронь

Нагадаємо, фільми «Брама» Володимира Тихого і «Дике поле» Ярослава Лодигіна номінувалися на 12 номінацій.