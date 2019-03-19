Оголошено номінантів національної кінопремії «Золота дзиґа»
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Церемонія вручення нагород переможцям відбудеться 19 квітня
Організатори кінопремії «Золота дзиґа» оголосили номінантів на національну нагороду.
Фільми «Брама» Володимира Тихого і «Дике поле» Ярослава Лодигіна мають по 12 номінацій. Загалом переможців обиратимуть у 20 категоріях.
На нагороду в номінації «Найкращий фільм» претендують такі стрічки:
- «Брама», Володимир Тихий
- «Гірська жінка: на війні», Бенедикт Ерлінгссон
- «Дике поле», Ярослав Лодигін
- «Донбас», Сергій Лозниця
- «Коли падають дерева», Марися Никитюк
- За звання «Найкращого режисера/режисерки» змагатимуться:
- Ярослав Лодигін, «Дике поле»
- Сергій Лозниця, «Донбас»
- Марися Нікітюк, «Коли падають дерева»
- Антоніна Ноябрьова, «Герой мого часу»
- Володимир Тихий, «Брама»
У номінації «Найкращий актор» перемогу можуть здобути:
Євген Бушмакін, «Герой мого часу»
Роман Луцький, «Секс і нічого особистого»
Олег Москаленко, «Дике поле»
Ярослав Федорчук, «Брама»
За звання «Найкраща акторка» змагатимуться:
Ірма Вітовська, «Брама»
Анастасія Пустовіт, «Коли падають дерева»
Руслана Хазіпова, «Дике поле»
На нагороду в номінації «Найкращий короткометражний ігровий фільм» претендують:
«В радості, тільки в радості», Марина Рощина
«Штангіст», Дмитро Сухолиткий-Собчук
«Mia Donna», Павло Остріков
Нагороду за «Найкращий документальний фільм» можуть отримати такі стрічки:
«Домашні ігри», Аліса Коваленко
«Міф», Леонід Кантер, Іван Ясній
«Тато — мамин брат», Вадим Ільков
«Явних проявів немає», Аліна Горлова
Церемонія вручення нагород переможцям відбудеться 19 квітня в конгресно-виставковому центрі «Парковий» у Києві.