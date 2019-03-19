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    Оголошено номінантів національної кінопремії «Золота дзиґа»

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    Золота дзиґа&nbsp;&mdash; українська національна&nbsp;кінопремія, заснована у&nbsp;2017&nbsp;році&nbsp;Українською кіноакадемією - Оголошено номінантів національної кінопремії «Золота дзиґа»
    Золота дзиґа — українська національна кінопремія, заснована у 2017 році Українською кіноакадемією

    Церемонія вручення нагород переможцям відбудеться 19 квітня

    Організатори кінопремії «Золота дзиґа» оголосили номінантів на національну нагороду.

    Фільми «Брама» Володимира Тихого і «Дике поле» Ярослава Лодигіна мають по 12 номінацій. Загалом переможців обиратимуть у 20 категоріях.

    На нагороду в номінації «Найкращий фільм» претендують такі стрічки:

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    • «Брама», Володимир Тихий
    • «Гірська жінка: на війні», Бенедикт Ерлінгссон
    • «Дике поле», Ярослав Лодигін
    • «Донбас», Сергій Лозниця
    • «Коли падають дерева», Марися Никитюк
    • За звання «Найкращого режисера/режисерки» змагатимуться:
    • Ярослав Лодигін, «Дике поле»
    • Сергій Лозниця, «Донбас»
    • Марися Нікітюк, «Коли падають дерева»
    • Антоніна Ноябрьова, «Герой мого часу»
    • Володимир Тихий, «Брама»

    У номінації «Найкращий актор» перемогу можуть здобути:

    Євген Бушмакін, «Герой мого часу»

    Роман Луцький, «Секс і нічого особистого»

    Олег Москаленко, «Дике поле»

    Ярослав Федорчук, «Брама»

    За звання «Найкраща акторка» змагатимуться:

    Ірма Вітовська, «Брама»

    Анастасія Пустовіт, «Коли падають дерева»

    Руслана Хазіпова, «Дике поле»

    На нагороду в номінації «Найкращий короткометражний ігровий фільм» претендують:

    «В радості, тільки в радості», Марина Рощина

    «Штангіст», Дмитро Сухолиткий-Собчук

    «Mia Donna», Павло Остріков

    Нагороду за «Найкращий документальний фільм» можуть отримати такі стрічки:

    «Домашні ігри», Аліса Коваленко

    «Міф», Леонід Кантер, Іван Ясній

    «Тато — мамин брат», Вадим Ільков

    «Явних проявів немає», Аліна Горлова

    Церемонія вручення нагород переможцям відбудеться 19 квітня в конгресно-виставковому центрі «Парковий» у Києві.

     

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