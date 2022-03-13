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    Окупант випустив 30 ракет. Садовий оприлюднив подробиці обстрілу Яворівщини

    Під час обстрілу рашисти&nbsp;Міжнародного миротворчого центру на Яворівщині випустили близько 30 крилатих ракет - Окупант випустив 30 ракет. Садовий оприлюднив подробиці обстрілу Яворівщини
    Під час обстрілу рашисти Міжнародного миротворчого центру на Яворівщині випустили близько 30 крилатих ракет

    Рашисти гатили по Львівщині: дев’ять загиблих, 57 людей поранено

    Під час ранкових обстрілів Міжнародного миротворчого центру на Яворівщині рашисти випустили близько 30 крилатих ракет. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

    «Літаки вилетіли з російського Саратова до акваторії Чорного моря. Саме звідти здійснювались удари», зазначив Садовий.

    За його словами, на жаль, девять людей загинули, 57 поранено.

    «Їм зараз надається медична допомога. Частину поранених вже доставили до львівських лікарень», додав він.

    Нагадаємо, у ніч на 13 березня у Львові вперше з початку війни пролунали вибухи. Вибухи сталися під час загальноукраїнської тривоги, яку оголосили приблизно о 03:30. Протиповітряна оборона відпрацювала по ракетах.

    Теги: Росія Львівщина війна Андрій Садовий
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    Окупант випустив 30 ракет. Садовий оприлюднив подробиці обстрілу Яворівщини