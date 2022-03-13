Окупант випустив 30 ракет. Садовий оприлюднив подробиці обстрілу Яворівщини

Під час обстрілу рашисти Міжнародного миротворчого центру на Яворівщині випустили близько 30 крилатих ракет

Рашисти гатили по Львівщині: дев’ять загиблих, 57 людей поранено

Під час ранкових обстрілів Міжнародного миротворчого центру на Яворівщині рашисти випустили близько 30 крилатих ракет. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

«Літаки вилетіли з російського Саратова до акваторії Чорного моря. Саме звідти здійснювались удари», – зазначив Садовий.

За його словами, на жаль, девять людей загинули, 57 поранено.

«Їм зараз надається медична допомога. Частину поранених вже доставили до львівських лікарень», – додав він.

Нагадаємо, у ніч на 13 березня у Львові вперше з початку війни пролунали вибухи. Вибухи сталися під час загальноукраїнської тривоги, яку оголосили приблизно о 03:30. Протиповітряна оборона відпрацювала по ракетах.