У Львові вперше від початку війни прогриміли вибухи

Протиповітряна оборона збила ракети

У ніч на 13 березня у Львові пролунали вибухи. Про це повідомляє «24 канал».

Вибухи сталися під час загальноукраїнської тривоги, яку оголосили приблизно о 03:30.

У соцмережі мешканці міста повідомляють про два сильних вибухи.

Як повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич, за інформацією від військових, На Львівщині протиповітряна оборона відпрацювала по ракетах.

О 06:35 у Львові та області було знято повітряну тривогу.

«Зараз всі підрозділи працюють в повному воєнному режимі, вся додаткова інформація очікується від служб і очільника області», - йдеться в повідомленні Зінкевича.

Нагадаємо, 11 березня окупанти завдали ударів крилатими ракетами по Луцьку, Дніпру, Франківську.

Унаслідок нападу аеродром Луцька повністю знищений, а в Івано-Франківську мер каже про загрозу нового удару.

За даними РНБО України, в наступних загарбницьких планах президента країни-агресорки Володимира Путіна є Литва, далі можуть бути інші країни Балтії та Польща.

У Пентагоні також вважають, що обстріли аеродромів у західних областях можуть говорити про те, що Росія може заглибитися на Захід.