  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    У Львові вперше від початку війни прогриміли вибухи

    Вибухи у Львові прогриміли вночі - У Львові вперше від початку війни прогриміли вибухи
    Вибухи у Львові прогриміли вночі

    Протиповітряна оборона збила ракети

    У ніч на 13 березня у Львові пролунали вибухи. Про це повідомляє «24 канал».

    Вибухи сталися під час загальноукраїнської тривоги, яку оголосили приблизно о 03:30.

    У соцмережі мешканці міста повідомляють про два сильних вибухи.

    Як повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич, за інформацією від військових, На Львівщині протиповітряна оборона відпрацювала по ракетах.

    О 06:35 у Львові та області було знято повітряну тривогу.

    «Зараз всі підрозділи працюють в повному воєнному режимі, вся додаткова інформація очікується від служб і очільника області», - йдеться в повідомленні Зінкевича.

    Нагадаємо, 11 березня окупанти завдали ударів крилатими ракетами по Луцьку, Дніпру, Франківську.

    Унаслідок нападу аеродром Луцька повністю знищений, а в Івано-Франківську мер каже про загрозу нового удару.

    За даними РНБО України, в наступних загарбницьких планах президента країни-агресорки Володимира Путіна є Литва, далі можуть бути інші країни Балтії та Польща.

    У Пентагоні також вважають, що обстріли аеродромів у західних областях можуть говорити про те, що Росія може заглибитися на Захід.

    Читайте також: «Готові прийняти ще 30-40 тис.» Як Львівщина справляється з потоком евакуйованих
    Теги: вибух Росія війна Львів #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Львові вперше від початку війни прогриміли вибухи