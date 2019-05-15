Окупанти на Донбасі гатили з артилерії, є загиблий та двоє поранених бійців



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Українські військові на Донбасі

Вчора бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню,

У вівторок, 14 травня, бойовики на Донбасі 11 разів порушили режим припинення вогню, з них тричі – із застосуванням заборонених Мінськими з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібрів 120 і 82 мм.

Ворог також обстрілював українських захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї.

Про це йдеться у ранковому зведенні прес-центру операції Об’єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник п'ять разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

з артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм – поблизу села Лебединське;

з мінометів калібру 120 мм – поблизу населеного пункту Водяне;

зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї – біля населеного пункту Широкине;

двічі з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу села Павлопіль.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні шість разів:

з мінометів калібру 82 мм – поблизу населеного пункту Шуми;

з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – біля населеного пункту Новоолександрівка;

двічі з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та снайперської зброї – поблизу населеного пункту Новозванівка;

з ручних протитанкових гранатометів – біля населеного пункту Майорськ;

з великокаліберних кулеметів – в районі населеного пункту Луганське.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, двоє отримали поранення. За даними розвідки Об'єднаних сил, 14 травня одного окупанта було поранено.

Від початку поточної доби ворог тричі обстріляв наші позиції в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід»:

з мінометів калібру 120 мм – біля міста Мар'їнка;

з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – поблизу села Павлопіль;

з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля населеного пункту Гнутове.

«Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь, втрати ворога уточнюються», - резюмується у звіті.

Нагадаємо, у вівторок, 14 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил загинув 25-річний військовослужбовець 54-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Антон Безверхний.