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    Окупанти на Донбасі обстріляли околиці Зайцевого із забороненої зброї

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    Операція об'єднаних сил - Окупанти на Донбасі обстріляли околиці Зайцевого із забороненої зброї
    Операція об'єднаних сил
    Ілюстративне фото

    Окупаційні війська застосували на Донбасі 82 мм міни

    Російсько-окупаційні війська обстріляли позиції Об'єднаних сил поблизу Зайцевого з мінометів, застосування яких заборонено Мінськими угодами. Про це повідомив речник Міноборони полковник Дмитро Гуцуляк на брифінгу у суботу, 7 березня.

    «Наші оборонці населеного пункту Зайцеве зафіксували розриви декількох ворожих мін калібру 82 мм. Також окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецького озброєння», - зазначив Гуцуляк.

    За його словами, українські військові дали адекватну відповідь черговими вогневими засобами, не порушуючи Мінських угод. Бойових втрат унаслідок ворожого обстрілу немає, поінформував речник МОУ.

    Як повідомляв «Главком» раніше, у п’ятницю, 6 березня, збройні формування Російської Федерації на Донбасі п’ять разів порушили режим припинення вогню.

    ДНР Операція Об’єднаних сил
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