Доба на Донбасі: один військовий загинув, четверо – постраждали



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Окупанти обстріляли бійців ЗСУ із заборонених мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї

6 березня на Донбасі зафіксовано п’ять ворожих обстрілів

У п’ятницю, 6 березня, збройні формування Російської Федерації на Донбасі п’ять разів порушили режим припинення вогню.

Противник обстріляв українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об’єднвваних сил.

Чотири обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід»:

двічі поруч з Авдіївкою – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

два рази поблизу Пісок – зі 120-мм міномету – 12 мін.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив один обстрілів неподалік населеного пункту Зайцеве – з міномету калібру 82 мм ворог випустив шість мін, чотири постріли зі станкового протитанкового гранатомету, а також вів обстріл з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Вчора, 6 березня, внаслідок підриву БМП на невстановленому вибуховому пристрої один український захисник загинув, ще три військовослужбовця отримали бойове ураження. Також у результаті ворожих обстрілів один український захисник зазнав поранення.

З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат немає.

Нагадаємо, 6 березня розвідка Міноборони попередила, що окупанти готують масштабні навчання з артилерією.

Раніше розвідка повідомила, що РФ зігнала до українського кордону 90 тисяч військових.