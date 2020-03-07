Доба на Донбасі: один військовий загинув, четверо – постраждали
6 березня на Донбасі зафіксовано п’ять ворожих обстрілів
У п’ятницю, 6 березня, збройні формування Російської Федерації на Донбасі п’ять разів порушили режим припинення вогню.
Противник обстріляв українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об’єднвваних сил.
Чотири обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід»:
- двічі поруч з Авдіївкою – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- два рази поблизу Пісок – зі 120-мм міномету – 12 мін.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив один обстрілів неподалік населеного пункту Зайцеве – з міномету калібру 82 мм ворог випустив шість мін, чотири постріли зі станкового протитанкового гранатомету, а також вів обстріл з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Вчора, 6 березня, внаслідок підриву БМП на невстановленому вибуховому пристрої один український захисник загинув, ще три військовослужбовця отримали бойове ураження. Також у результаті ворожих обстрілів один український захисник зазнав поранення.
З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат немає.
Нагадаємо, 6 березня розвідка Міноборони попередила, що окупанти готують масштабні навчання з артилерією.
Раніше розвідка повідомила, що РФ зігнала до українського кордону 90 тисяч військових.