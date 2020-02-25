Окупанти обстріляли будинки мирних жителів Луганщини



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В Оріховому у двох будинках вибуховою хвилею вибило вікна

Снаряди бойовиків розривалися біля будинків селян

Проросійські бойовики протягом 18–24 лютого обстріляли будинки мирних жителів села Оріхове на Луганщині. Внаслідок обстрілу були пошкоджені три будинки.

Так, в Оріховому на вулиці Центральна у двох будинках вибуховою хвилею вибило вікна. Було пошкоджене також скло будинку по вулиці Південна, повідомила гуманітарна місія «Проліска».

Працівники гуманітарного центру «Проліска – Золоте» передали мирним жителям матеріали для екстрених ремонтів – тарпаулін (тентовий матеріал) та поліетиленову плівку. Ці матеріали надало Агентство ООН у справах біженців в Україні.

Також нагадаємо, що 25 лютого бойовики обстріляли підступи до трьох населених пунктів.