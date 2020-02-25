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    Війна на Донбасі: бойовики обстріляли підступи до трьох населених пунктів

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    25 лютого бойовики тричі порушили режим тиші на Донбасі - Війна на Донбасі: бойовики обстріляли підступи до трьох населених пунктів
    25 лютого бойовики тричі порушили режим тиші на Донбасі

    Втрат серед українських військових немає

    Станом на 18:00 вівторка, 25 лютого, російсько-терористичні війська тричі обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі. Втрат серед українських військових немає.

    Про це повідомляє пресцентр штабу Операції Об’єднаних сил у Facebook.

    «Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації три рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також із гранатометів різних систем та стрілецької зброї», – зазначається у повідомленні.

    Так, два обстріли зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід»: поруч із Талаківкою – з міномета калібру 82 мм противник випустив 5 мін; неподалік населеного пункту Піски – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

    У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив один обстріл по наших позиціях: у районі Катеринівки – зі 120-мм міномета – 10 мін.

    Внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

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