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    Окупанти перевели Балуха в іншу камеру

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    <span>Володимир Балух</span> - Окупанти перевели Балуха в іншу камеру
    Володимир Балух

    «Поки в карцер його не відправили, але намагаються», - розповів Чийгоз

    Керівництво сімферопольського СІЗО перевело в іншу камеру українського активіста Володимира Балуха. Про це повідомив заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз.

    «Його перевели іншу камеру на другий поверх. Це двомісна камера. Поки в карцер його не відправили, але намагаються», - розповів Чийгоз.

    За його словами, умови в карцері неприпустимі для активіста, що голодує, враховуючи його стан здоров'я.

    «Це підвал з дуже вогкими приміщеннями. Там низькі стелі, і все дуже в жахливому стані. Там повна антисанітарія», - підкреслив Чийгоз.

    Нагадаємо, раніше Чийгоз розповів, що Балух, який голодує вже більше 160 днів, дуже погано почувається.

    Джерело: Радіо Свобода

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