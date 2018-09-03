Окупанти перевели Балуха в іншу камеру



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Володимир Балух

«Поки в карцер його не відправили, але намагаються», - розповів Чийгоз

Керівництво сімферопольського СІЗО перевело в іншу камеру українського активіста Володимира Балуха. Про це повідомив заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз.

«Його перевели іншу камеру на другий поверх. Це двомісна камера. Поки в карцер його не відправили, але намагаються», - розповів Чийгоз.

За його словами, умови в карцері неприпустимі для активіста, що голодує, враховуючи його стан здоров'я.

«Це підвал з дуже вогкими приміщеннями. Там низькі стелі, і все дуже в жахливому стані. Там повна антисанітарія», - підкреслив Чийгоз.

Нагадаємо, раніше Чийгоз розповів, що Балух, який голодує вже більше 160 днів, дуже погано почувається.

Джерело: Радіо Свобода