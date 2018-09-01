Політв’язень Балух, який голодує 167 днів, дуже погано почувається



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Фото: Радіо Свобода Володимир Балух

Як заявив Ахтем Чийгоз, Балуха хочуть відправити до карцеру

Кримський активіст, політв’язень Кремля Володимир Балух, який голодує 167 днів, дуже погано почувається. Про це повідомив заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз у Facebook.

«Мені вночі повідомили, що Володимир Балух дуже погано себе почуває. Також сказали, що його хочуть відправити на яму (карцер – ред.)», — сказав він.

Як пояснив Чийгоз в коментарі «Громадському», в СІЗО Балуху неодноразово пред’являли порушення через нібито недотримання режиму, адже той голодує.

Балух досі утримується в загальній камері СІЗО Сімферополя.

Європейський суд з прав людини зобов’язав Росію до 5 вересня надати інформацію щодо стану здоров’я чотирьох політв’язнів Кремля — Станіслава Клиха, Володимира Балуха, Еміра-Усейна Куку та Сергія Литвинова.

Нагадаємо, віце-спікер Верховної ради і представник України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко обговорила з омбудсменом Людмилою Денісовою ситуацію з заручниками і політв‘язнями.

За інформацією родичів українця, до арешту Володимир Балух важив близько 95 кілограмів. Сьогодні він важить близько 60 кілограмів.