Окупанти призначили нового міністра спорту Криму



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У 2017 році Торубарова переїхала в Барнаул, де займала посаду заступника міністра праці та соцзахисту в уряді Алтайського краю

За інформацією кримських ЗМІ, Ольга Торубарова є дружиною міністра внутрішніх справ Криму

Російський «глава» Криму Сергій Аксьонов підписав указ про призначення нового міністра спорту Криму. Документ опублікований на офіційному сайті уряду Криму.

Згідно з ним, новим міністром призначена Ольга Торубарова.

Повідомляється, що Торубарова – уродженка Обнінська (Калузька область), очолювала міністерство спорту, туризму й молодіжної політики Калузької області, а з квітня 2011 року працювала на посаді Уповноваженого з прав дитини в Калузькій області. У 2017 році переїхала в Барнаул (Алтайський край), де зайняла посаду заступника міністра праці та соцзахисту в уряді Алтайського краю.

За інформацією кримських ЗМІ, Ольга Торубарова є дружиною міністра внутрішніх справ Криму, якого призначили на посаду в серпні 2018 року.

Раніше міністра спорту Криму Єлизавету Кожичеву перевели на іншу посаду. Вона стала заступником міністра.

Нагадаємо, президент Естонії Керсті Кальюлайд у своєму Twitter нагадала про 5-ту річницю анексії українського Криму Росією.

Джерело: Крим.Реалії