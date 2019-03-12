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    Окупанти призначили нового міністра спорту Криму

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    <p>У 2017 році Торубарова переїхала в Барнаул, де займала посаду заступника міністра праці та соцзахисту в уряді Алтайського краю</p> - Окупанти призначили нового міністра спорту Криму

    У 2017 році Торубарова переїхала в Барнаул, де займала посаду заступника міністра праці та соцзахисту в уряді Алтайського краю

    За інформацією кримських ЗМІ, Ольга Торубарова є дружиною міністра внутрішніх справ Криму

    Російський «глава» Криму Сергій Аксьонов підписав указ про призначення нового міністра спорту Криму. Документ опублікований на офіційному сайті уряду Криму.

    Згідно з ним, новим міністром призначена Ольга Торубарова.

    Повідомляється, що Торубарова – уродженка Обнінська (Калузька область), очолювала міністерство спорту, туризму й молодіжної політики Калузької області, а з квітня 2011 року працювала на посаді Уповноваженого з прав дитини в Калузькій області. У 2017 році переїхала в Барнаул (Алтайський край), де зайняла посаду заступника міністра праці та соцзахисту в уряді Алтайського краю.

    За інформацією кримських ЗМІ, Ольга Торубарова є дружиною міністра внутрішніх справ Криму, якого призначили на посаду в серпні 2018 року.

    Раніше міністра спорту Криму Єлизавету Кожичеву перевели на іншу посаду. Вона стала заступником міністра.

    Нагадаємо, президент Естонії Керсті Кальюлайд у своєму Twitter нагадала про 5-ту річницю анексії українського Криму Росією.

    Джерело: Крим.Реалії

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