Президент Естонії про річницю анексії Криму: «Світ не може і не має забути»



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Фото: Getty Images

Керсті Кальюлайд нагадала про річницю початку окупації Криму

Президент Естонії Керсті Кальюлайд у своєму Twitter нагадала про 5 річницю анексії українського Криму Росією та зазначила, що світова спільнота не може й не має це забути.

«Не всі дні варті того, аби їх святкувати настільки, наскільки їх варто пам'ятати. Сьогодні 5 років з незаконної анексії українського Криму Росією. Міжнародна спільнота не може і не має це забути», — написала Кальюлайд з хештегом #SlavaUkraini.

У парку імені Тараса Шевченка в Києві 9 березня влаштували акцію солідарності з мешканцями анексованого Криму.

2 березня у столиці Німеччини Берліні відбулась акція присвячена п'ятій річниці анексії Криму Росією. Таку ж акцію влаштували в столиці Туреччини — Анкарі.

17 лютого у Парижі на площі Прав Людини пройшла акція до річниці анексії Криму і 5-ої річниці боротьби кримських татар проти анексії.

Члени комітету у закордонних справах Палати представників США одноголосно схвалили законопроект, який забороняє американському уряду визнавати Крим російським.

Джерело: Громадське