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    Новини

    Окупанти сьогодні сім разів порушили режим тиші

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    Окупанти сьогодні сім разів порушили режим тиші

    Поранення дістав боєць Збройних сил

    З початку нинішньої доби російські окупаційні війська здійснили 7 обстрілів позицій Об'єднаних сил, при цьому зазнав поранення український боєць.

    Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

    «Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації порушили режим припинення вогню 7 разів», - йдеться у вечірньому зведенні.

    Як зазначається, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів поблизу Березового.

    Решта обстрілів зафіксована у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ. Зокрема, окупанти тричі обстріляли позиції неподалік Новолуганського – з 82 мм міномету - 9 мін, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Поблизу Кримського бойовики відкривали вогонь із гранатометів різних систем та стрілецької зброї, у районі Світлодарська – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, а поблизу Шумів – з гранатометів.

    «Сьогодні, 24 грудня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовців Об'єднаних сил дістав поранення», - поінформували у штабі.

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